Апокалипсис или наука: Астероид може да удари Луната през 2032 г.

В сяка ситуация си има светла страна. През 2032 г. самата Луна може да има особено светла страна, ако бъде ударена от астероид с диаметър 60 метра.

Шансовете за подобно събитие са все още сравнително малки (само около 4 процента), но не са пренебрежимо малки.

И учените започват да се подготвят както за лошото (огромни рискове за спътниците и огромни метеори, падащи върху голяма част от планетата), така и за доброто (еднократна възможност да се изучат геологията, сеизмологията и химическият състав на най-близкия ни съсед).

Нова статия на Ифан Хе от университета Цинхуа и съавтори, публикувана като препринт в arXiv , разглежда светлата страна на потенциалната наука, която бихме могли да направим, ако сблъсък наистина се случи.

На 22 декември 2032 г. астероид 2024 YR4 има 4% шанс действително да удари Луната. Ако това се случи, той ще освободи достатъчно енергия, за да бъде еквивалентна на удар по най-близкия ни съсед със средно голямо термоядрено оръжие.

Това би било с 6 порядъка по-мощно от последния голям удар върху Луната, който се случи през 2013 г. и беше причинен от много по-малък метеорид.

Ако удари Луната, това ще се окаже неочаквано събитие за физиците, които изучават високоенергийни удари. Въпреки че те могат да симулират модели на протичане на удара, колкото си искат, наблюдението му в момента ще им осигури несъбирани досега реални данни, които е невъзможно да се получат по друг начин.

Ударът ще изпари скалата и ще произведе плазма, което ще бъде ясно видимо от Тихоокеанския регион, където по време на удара ще е нощ.

Дори дни след удара, стопилката на ударения материал все още ще се охлажда, което ще позволи на инфрачервени наблюдатели като космическия телескоп Джеймс Уеб да заснемат много данни за това как работи този процес на охлаждане, както и как всъщност се образуват кратери на Луната.

Трябва да образува кратер с ширина приблизително 1 км и дълбочина 150-260 метра, със 100-метров басейн от разтопена скала в центъра. Сравняването на размера му с този на други кратери, разпръснати по Луната, ще ни помогне да разберем историята на бомбардирането му.

Ударът ще предизвика и глобално „лунотрус“ с магнитуд 5,0. Това би било най-силното лунотрусно земетресение, регистрирано досега от сеизмометър на Луната, и се очаква да има още много такива преди този момент на удара, тъй като космическите агенции се втурват обратно към Луната и започват да я покриват с научно оборудване.

Наблюдението на разпространението на лунното земетресение, причинено от удара, ще хвърли светлина върху вътрешността на Луната и ще помогне на изследователите да разберат нейния състав, без да се налага да я взривяват с нещо изкуствено.

Последното парче от научния пъзел ще бъде полето от отломки, създадено от експлозията. Очаква се до 400 кг от тях да оцелеят след завръщане на Земята, създавайки по същество безплатна „мащабна“ мисия за връщане на лунни проби за астрономите. Въпреки факта, че пробите биха били овъглени до хрупкавост при завръщането им в атмосферата.

Но ако някога сте гледали епизода „Окото“ от сериала „Андор“ или сте чели книгата „Седемте най-велики“ от Нийл Стивънсън, тогава знаете колко зрелищно може да бъде подобно представление.

В пика си около Коледа на 2032 г., симулациите очакват до 20 милиона метеора на час да ударят нашата атмосфера, и поне на „водния ръб“ на планетата, като повечето от тях ще бъдат видими с невъоръжено око. Това би включвало около 100-400 огнени топки (т.е. по-големи парчета) на час.

Но има и обратна страна на всичко това. Че 400 кг метеори трябва да кацнат някъде и изглежда, че мерникът пада право върху Южна Америка, Северна Африка и Арабския полуостров.

Не са най-застроените райони на света, но няколко килограма космически скали, падащи върху Дубай, със сигурност биха могли да причинят известни щети. Но може би по-опасен е рискът за сателитните мега-съзвездия, които планират да играят толкова важна роля в съвременните ни навигационни и интернет системи.

Подобно събитие би могло да предизвика „синдром на Кеслер“ и да срине цялата мрежа в рамките на няколко години, като същевременно ни блокира от безопасното извеждане на каквото и да е друго в орбита за много по-дълго време.

Поради рисковете, някои космически агенции вече обмислят мисия за отклоняване, която би отблъснала астероид 2024 YR4 от пътя на потенциален сблъсък с Луната, но това все още не е окончателно решено.

Нито едното, впрочем, няма самото реално въздействие. Вероятността да се случи е само 4 процента - не е същият астрономически коефициент като печалбата от лотарията, но не е толкова висок.

Ако вероятността това да се увеличи през следващите години, в крайна сметка ние като вид ще трябва да решим дали си струва усилието да го отклоним или не. И ако го направим, може да пропуснем цял куп интересни научни открития - но може да спасим цялата си орбитална инфраструктура и няколко живота директно в допълнение.