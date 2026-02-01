Феномен в небето: „Двойно слънце“ изненада хората в Русия

Н аскоро хора в Сахалин, Русия, видяха нещо странно в небето. Изглеждало сякаш има две слънца! Много хора споделиха снимки онлайн.

Но това не е било истинско второ слънце. Казва се пархелий. Това се случва, когато слънчевата светлина преминава през малки ледени кристали във въздуха.

Какво точно е пархелий?

Пархелият е ярко петно ​​до слънцето. Ледените кристали пречупват слънчевата светлина и я карат да изглежда сякаш има друго слънце. Това е малко подобно на пръстените, които понякога виждате около Слънцето или Луната.

Как се образува парахелият?

Парахелият се нуждае от ледени кристали. Тези кристали са малки, плоски и оформени като шестоъгълници. Те обикновено се носят във високи облаци, наречени перести или циростратуси, или на много студени места се образуват близо до земята като „диамантен прах“.

Докато кристалите падат, те остават предимно плоски. Слънчевата светлина преминава през тях и се огъва под определен ъгъл, около 22 градуса, според доклада на Britannica. Ето защо ярките петна се появяват на същата височина като слънцето и малко встрани. Когато светлината се концентрира на петна, вместо в пълен пръстен, тя се превръща в парахелий.

Защо имат цветове

Парахелият може да показва меки цветове. Частта, която е най-близо до слънцето, често изглежда червена, а краищата ѝ преливат в жълто, оранжево и синьо.

Това се случва, защото различните цветове се огъват по различен начин през ледените кристали.

Понякога по-големите кристали се клатят, докато падат, разтягайки ярките петна нагоре и надолу. В някои случаи тези петна дори се сливат в част от пълен ореол около слънцето.

Кога можете да го видите?

Парахелият може да се появи навсякъде, стига слънцето да грее. Най-лесно се виждат, когато слънцето е ниско, например при изгрев или залез, и когато е студено. Ето защо места на север, като Сахалин, често се виждат в зимни сутрини. Така че „двете слънца“, които хората са видели в Сахалин, не са били истински; просто красиво естествено шоу от слънчева светлина и лед в небето.