Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет

И зраел обяви днес отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах"; между ивицата Газа и Египет, предаде Франс прес. Израелските власти изрично уточниха, че е въведен режим на "ограничено преминаване на жители" на палестинската територия.

"В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня граничният пункт "Рафах+, затворен от пролетта на 2024 г., беше отворен отново в неделя за ограничено преминаване на жители“, обяви днес Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT).

"В този контекст днес започна пилотна фаза на съгласувани действия с Мисията на Европейския съюз в палестинските територии (EUBAM - бел. ред.) и съответните органи“, добави в изявлението си агенцията към израелското Министерство на отбраната.

🚨 BREAKING : The Rafah border crossing, Gaza’s only gateway to the outside world is reportedly preparing to reopen under strict Israeli control, after remaining closed for nearly two years following Israeli bombardment in October 2023 and its destruction in May 2024. pic.twitter.com/1FcQ8XKheF — Gaza Notifications (@gazanotice) February 1, 2026

Остава неясно колко хора на ден ще могат да влизат и излизат от крайбрежната територия през граничния пункт, посочва ДПА. Агенцията цитира израелската медия "Уайнет" (Ynet), според която днешното отваряне на ГКПП "Рафах" е с "изпитателен срок".

Пунктът бе отворен отново след почти година, което позволява на палестинци да напуснат крайбрежната територия, опустошена от продължилата 2 г. война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", посочва ДПА.

Агенцията обръща внимание на факта, че днешното отваряне на ГКПП "Рафах" бележи края на първата фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Israel is limiting the number of people who can enter & leave Gaza through the Rafah crossing. 150 exiting & 50 entering



Its reported there are 17,000 people who need to leave Gaza to receive medical treatment abroad. And notice how 3 times as many are allowed to leave as return pic.twitter.com/XAEiYgjDVf — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) February 1, 2026

Пунктът при южния град в ивицата Газа Рафах се счита за най-важната врата на анклава към външния свят, тъй като е единственият граничен пункт, който не води към Израел, отбелязва ДПА. Израелските сили поеха контрола над палестинската страна на граничния пункт през май 2024 г., по време на офанзивата си в ивицата Газа.

Според здравните власти в ивицата Газа, които са контролирани от ислямистката групировка "Хамас", около 20 000 болни палестинци в момента чакат да напуснат територията за лечение в Египет.

"Сред тях има 440 крайно нуждаещи се от специализирани медицински грижи. Тяхното оцеляване е "заложено на карта“, обявиха от здравното министерство на Газа. Около 4000 онкоболни и 4500 деца също са в списъка на спешно нуждаещи се от болнично лечение.