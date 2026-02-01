България

Почитаме Свети Трифон: Чудотворецът, мъчен заради християнската си вяра през III век

Днес е първата неделя от четирите подготвителни недели за идващия Велик пост и на литургията се чете евангелската притча за митаря и фарисея

1 февруари 2026, 07:30
Почитаме Свети Трифон: Чудотворецът, мъчен заради християнската си вяра през III век
Източник: iStock/GettyImages

Ч естваме паметта на свети мъченик Трифон.

Свети Трифон бил родом от малоазийската област Фригия и живял в средата на трети век. Семейството му било бедно и в детството си той пасял гъски, за да се прехранва. В същото време обаче Трифон, който от родителите си се запознал с християнската вяра, с интерес четял Евангелието, заучавал молитви и не пропускал богослужение в храма на родното си място. Така малко по малко Трифон успял не само да се изучи, но и да преподава на другите хора вечните истини на своята вяра. Той получил от Бога благодат да върши чудеса, особено изцеления на болни.

Младият християнин безплатно изцелявал различни болести на тялото, но и очиствал заразените от бесове души. Когато император Гордиан научил за чудодейните способности на Трифон, помолил го да излекува болната му дъщеря. След това се опитал да изрази своята благодарност, като предложил на светеца служба и пари, но Трифон учтиво отказал.

А когато Деций станал император, той започнал жестоко преследване на християните, защото те отказали да почитат императора като божество и не искали да се кланят на езическите богове. Бил заловен и дейният християнин и лечител Трифон. Отвели го под стража в град Никея и го изправили на съд пред проконсула на Изтока Клавдий Аквилин.

Трифон смело изповядал вярата си и решително отхвърлил предложението да принесе жертви според изискванията на държавния култ. Затова бил подложен на ужасни мъчения. Пак го питали дали иска да принесе жертва на идолите и да се избави от мъките и смъртно наказание. Но той непоколебимо изповядвал вярата си само в единия истински Бог - Отец, Син и Свети Дух. Накрая бил осъден на смърт чрез обезглавяване. Но преди още палачът да вдигне меча си, свети Трифон предал духа си на Бог. Това станало в 250 г. Християни прибрали тленните му останки и ги съхранили като свещени мощи.

Днес е първата неделя от четирите подготвителни недели за идващия Велик пост и на литургията се чете евангелската притча за митаря и фарисея. 

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Свети Трифон мъченик християнска вяра чудеса изцеления преследване на християни император Деций мъченичество 3-ти век свещени мощи
Последвайте ни
Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Какво изплува в досиетата

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 13 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 10 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 10 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Свят Преди 1 час

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп

Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Лесно, бързо и ароматно: Сочен ябълков кекс, който всеки може да приготви

Любопитно Преди 1 час

Днес ви представяме рецепта, която се приготвя бързо и лесно, без сложни стъпки или специални техники

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Испания: До 500 хиляди мигранти могат да узаконят престоя си

Свят Преди 1 час

До половин милион имигранти, незаконно пребиваващи в Испания, могат да легализират престоя си чрез извънредна процедура, инициирана от испанското правителство

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Свят Преди 10 часа

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен

,

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Свят Преди 10 часа

Причината са технически повреди на два електропровода, свързващи двете страни и Румъния

.

Протест в Будапеща срещу антиромски изказвания на унгарски министър

Свят Преди 11 часа

В протеста се включиха под звуците на ромска музика стотици хора

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Свят Преди 11 часа

Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

България Преди 12 часа

Не знаем с какви хора ще се обгради президентът (2017-2026), каза депутатът от ПП-ДБ

,

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Свят Преди 13 часа

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Свят Преди 13 часа

Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там

.

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Свят Преди 14 часа

В него се призовава за спокоен отговор на бъдещи провокации от страна на американския президент, включително заплахи за налагане на ответни мита

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 14 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

,

Катастрофа затвори пътя София - Самоков

България Преди 14 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 15 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 16 часа

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Свят Преди 16 часа

22-кратният шампион от Големия шлем, който се оттегли през 2024, ще бъде на трибуните за мегасблъсъка утре от 10:30 часа наше време

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA с дръзка визия и бурни емоции след победата: „Отиваме на Евровизия!“

Edna.bg

Хороскоп за ФЕВРУАРИ 2026 г.: Съдбата натиска педала на газта, кои зодии ще направят голям пробив?

Edna.bg

Камбуров за Переа: Когато те потърси Левски, това означава, че си класа

Gong.bg

Стоилов: Получи се сериозна битка, много сме щастливи от трите точки

Gong.bg

Православната църква отбелязва Трифоновден

Nova.bg

България почита жертвите на комунистическия режим

Nova.bg