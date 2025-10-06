„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

И ванка Тръмп сподели в социалните мрежи дълбоко личен и трогателен момент тази седмица, когато нейната баба - наричана с обич Баби - отпразнува своя 99-и рожден ден. Събитието не беше просто отбелязано със свещи върху торта, а се превърна в истинско семейно тържество, което събра четири поколения под един покрив в Маями.

В публикацията си Иванка изрази емоциите си от този специален ден, като написа:

„Миналия уикенд се събрахме в Маями, за да отпразнуваме изключителен етап - нашата любима Баби навършва 99 години. ✨🎂 Четири поколения изпълниха двора с любов: нейните внуци и нейните красиви правнуци, всички тук, за да почетат жената, която е била сърцето на нашето семейство.“

Почит към семейното наследство

Тържеството беше не само отбелязване на почти вековен живот, но и начин да се продължат семейните традиции. Иванка размишлява върху устойчивостта и любовта на своята баба, определяйки я като централната фигура в семейството им. Тя също така отдаде почит и на покойната си майка, Ивана Тръмп - единственото дете на Баби - която почина през 2022 г.

Иванка сподели, че макар майка ѝ да отсъства физически, нейният „дух присъстваше във всеки момент и споделяше спомена“.

Благословия през поколенията

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях. Тя описа присъствието на Баби като „една от най-големите благословии в живота“, подчертавайки колко е благодарна, че може да ѝ върне поне частица от любовта, утехата и грижата, които е получавала през годините.

Думите ѝ докоснаха последователите, които често възприемат публичните личности през призмата на политиката или бизнеса. Тук обаче Иванка разкри своята човешка страна - изпълнена с топлина, радост и благодарност към семейството.

Четири поколения под един покрив

Събирането в задния двор на Маями беше рядък момент, събрал под едно небе почти вековна история и любов. Заобиколена от внуци и правнуци, Баби олицетвори не само дълголетието, но и живото наследство, което е оставила след себе си.

Иванка завърши своята публикация с трогателни думи, изпълнени с надежда и признателност:

„Честит 99-ти рожден ден, Баби ❤️ Обичаме те безкрайно. Нека празнуваме още много твои рождени дни заедно!“

В памет на Ивана

През юли 2025 г. Иванка Тръмп почете паметта на своята майка три години след нейната кончина. Ивана беше първата съпруга на Доналд Тръмп и почина на 14 юли 2022 г.

„Обичам те и ми липсваш, мамо. Не минава и ден без теб в сърцето ми,“ написа Иванка в емоционалния си пост.

Ивана Тръмп почина на 73-годишна възраст, след като падна по стълбите и получи фатални наранявания. Тя беше намерена в дома си в Горен Ийст Сайд, Манхатън, Ню Йорк.