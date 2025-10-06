Любопитно

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

6 октомври 2025, 15:58
„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си
Източник: Getty Images

И ванка Тръмп сподели в социалните мрежи дълбоко личен и трогателен момент тази седмица, когато нейната баба - наричана с обич Баби - отпразнува своя 99-и рожден ден. Събитието не беше просто отбелязано със свещи върху торта, а се превърна в истинско семейно тържество, което събра четири поколения под един покрив в Маями.

В публикацията си Иванка изрази емоциите си от този специален ден, като написа:

„Миналия уикенд се събрахме в Маями, за да отпразнуваме изключителен етап - нашата любима Баби навършва 99 години. ✨🎂 Четири поколения изпълниха двора с любов: нейните внуци и нейните красиви правнуци, всички тук, за да почетат жената, която е била сърцето на нашето семейство.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

  • Почит към семейното наследство

Тържеството беше не само отбелязване на почти вековен живот, но и начин да се продължат семейните традиции. Иванка размишлява върху устойчивостта и любовта на своята баба, определяйки я като централната фигура в семейството им. Тя също така отдаде почит и на покойната си майка, Ивана Тръмп - единственото дете на Баби - която почина през 2022 г.

Иванка сподели, че макар майка ѝ да отсъства физически, нейният „дух присъстваше във всеки момент и споделяше спомена“.

  • Благословия през поколенията

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях. Тя описа присъствието на Баби като „една от най-големите благословии в живота“, подчертавайки колко е благодарна, че може да ѝ върне поне частица от любовта, утехата и грижата, които е получавала през годините.

Думите ѝ докоснаха последователите, които често възприемат публичните личности през призмата на политиката или бизнеса. Тук обаче Иванка разкри своята човешка страна - изпълнена с топлина, радост и благодарност към семейството.

  • Четири поколения под един покрив

Събирането в задния двор на Маями беше рядък момент, събрал под едно небе почти вековна история и любов. Заобиколена от внуци и правнуци, Баби олицетвори не само дълголетието, но и живото наследство, което е оставила след себе си.

Иванка завърши своята публикация с трогателни думи, изпълнени с надежда и признателност:

„Честит 99-ти рожден ден, Баби ❤️ Обичаме те безкрайно. Нека празнуваме още много твои рождени дни заедно!“

  • В памет на Ивана

През юли 2025 г. Иванка Тръмп почете паметта на своята майка три години след нейната кончина. Ивана беше първата съпруга на Доналд Тръмп и почина на 14 юли 2022 г.

„Обичам те и ми липсваш, мамо. Не минава и ден без теб в сърцето ми,“ написа Иванка в емоционалния си пост.

Ивана Тръмп почина на 73-годишна възраст, след като падна по стълбите и получи фатални наранявания. Тя беше намерена в дома си в Горен Ийст Сайд, Манхатън, Ню Йорк.

Източник: www.hola.com    
Иванка Тръмп Баби 99-ти рожден ден Семейно тържество Четири поколения Маями Дълголетие Любо в Благодарност
Последвайте ни

По темата

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 8 минути

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 18 минути

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 55 минути

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 1 час

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 1 час

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 1 час

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 1 час

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 2 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 2 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Снимката е илюстративна

Учени в Аляска опитаха яхния от 50 000-годишен бизон, какво се случи след това

Свят Преди 2 часа

„Вкусът беше превъзходен и никой от нас не пострада от храната“

<p>Зрелищно видео показва как къщи за милиони рухват в океана</p>

Къщи рухнаха в океана на Външните брегове на Северна Каролина

Свят Преди 2 часа

Във видеоклипове се вижда как къщите във вторник се клатят на колоните си, удряни от вълните, преди да се срутят в прибоя

<p>София има нов зам.-кмет по транспорта</p>

Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на София

България Преди 2 часа

Той ще работи по реформа в градския транспорт и по създаването на актуален транспортен модел за столицата

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

България Преди 2 часа

Тя запазва стойността си от 97 лева

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Рекордите, които кралица Елизабет Втора счупи

Edna.bg

Любовта им към спорта превръща здравето в мисия за Валентин и Румяна

Gong.bg

Игор Тиаго: Искам да съм №9 на Бразилия, мога да спечеля "Златната обувка"

Gong.bg

Екип на NOVA - в амфибията, която патрулира из курорта Елените (ВИДЕО)

Nova.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg