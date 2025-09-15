Любопитно

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

15 септември 2025, 14:35
Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер
Източник: Getty Images

И ванка Тръмп излезе в ослепителна рокля за гала вечер със съпруга си Джаред Кушнър в събота. Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture на събитие в Атлантик Сити, Ню Джърси, предаде Page Six

Роклята, която по-рано тази година беше носена от Никол Шерзингер на червения килим, се отличава с дълбоко изрязано деколте и драпиран корсаж. Иванка допълни визията си минималистично със сребърни обувки на ток и черна плетена чанта Bottega Veneta.

Embed from Getty Images

43-годишната Тръмп оформи русата си коса права за случая, докато Кушнър носеше класически черен костюм с папийонка. Двойката изглеждаше в добро настроение, седнала на маса с Джей-Зи, Бионсе и други присъстващи. Иванка беше заснета също на маса с Майкъл Рубин.

Първата дъщеря е известна с модните си изяви на събития, като наскоро даде всичко от себе си за сватбената седмица на Лорън Санчес и Джеф Безос във Венеция, Италия. Тя впечатли с розова рокля без презрамки на Tony Ward с блестящ флорален мотив, докато се отправяше към церемонията на двойката през юни.

 

На следващия ден тя облече малка черна рокля на Carolina Herrera за прощалното парти на Санчес и Безос.

Embed from Getty Images

Иванка често показва тоалетите си в Instagram, документирайки всичко – от ваканцията си на Бахамите до „летните недели“.

Все още не е показала сребърната си рокля от този уикенд. Последната й публикация включва акценти от интервю за CNBC, по време на което Тръмп коментира „непростимото“ убийство на Чарли Кърк в четвъртък.

„Познавам Чарли от близо десетилетие“, каза тя в интервюто в петък. „Той беше добър човек, с високи принципи, и беше защитник на дебата, диалога и свободата на словото – основата на демокрацията.“

Източник: Page Six    
Иванка Тръмп Мода Гала събития Дизайнерски рокли Атлантик Сити Джаред Кушнър Знаменитости Стил
Последвайте ни

По темата

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 31 минути

Украински удари и руско настъпление

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 36 минути

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 1 час

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 1 час

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

<p>Ще се споразумеят ли САЩ и Китай за TikTok</p>

САЩ и Китай са близо до сключване на сделка за TikTok

Свят Преди 1 час

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 2 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 2 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Пари Преди 2 часа

Това съобщиха от НСИ

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 2 часа

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Въвеждат режим на водата в Ловеч</p>

Въвеждат режим на водата в Ловеч

България Преди 2 часа

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>Червеният килим на &bdquo;Еми&ldquo; 2025: класа, мода и холивудски чар</p>

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Любопитно Преди 3 часа

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 3 часа

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;С малки стъпки и големи загуби&quot;:&nbsp;Русия &quot;се опита да тества&quot; НАТО&nbsp;</p>

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят Преди 3 часа

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

България Преди 3 часа

Около половината от семействата са получили първия транш от подпомагането, а останалите ще получат средствата в следващите седмици

<p>&quot;Мразят се толкова, че не могат да дишат&quot;:&nbsp;Тръмп&nbsp;нарече Русия &quot;агресор&quot; във войната срещу Украйна</p>

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

Свят Преди 3 часа

След месеци на отказ, президентът на САЩ стигна до това определение

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Божидар Саръбоюков се класира на финал на Световното първенство

Gong.bg

Браво, "лъвове"! България подчини Словения в петсетова драма и е на 1/8-финал на СП

Gong.bg

МВнР връчи писмен демарш на руския посланик заради дроновете в Полша

Nova.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg