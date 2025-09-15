Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

И ванка Тръмп излезе в ослепителна рокля за гала вечер със съпруга си Джаред Кушнър в събота. Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture на събитие в Атлантик Сити, Ню Джърси, предаде Page Six.

Роклята, която по-рано тази година беше носена от Никол Шерзингер на червения килим, се отличава с дълбоко изрязано деколте и драпиран корсаж. Иванка допълни визията си минималистично със сребърни обувки на ток и черна плетена чанта Bottega Veneta.

Embed from Getty Images

43-годишната Тръмп оформи русата си коса права за случая, докато Кушнър носеше класически черен костюм с папийонка. Двойката изглеждаше в добро настроение, седнала на маса с Джей-Зи, Бионсе и други присъстващи. Иванка беше заснета също на маса с Майкъл Рубин.

Първата дъщеря е известна с модните си изяви на събития, като наскоро даде всичко от себе си за сватбената седмица на Лорън Санчес и Джеф Безос във Венеция, Италия. Тя впечатли с розова рокля без презрамки на Tony Ward с блестящ флорален мотив, докато се отправяше към церемонията на двойката през юни.

На следващия ден тя облече малка черна рокля на Carolina Herrera за прощалното парти на Санчес и Безос.

Embed from Getty Images

Иванка често показва тоалетите си в Instagram, документирайки всичко – от ваканцията си на Бахамите до „летните недели“.

Все още не е показала сребърната си рокля от този уикенд. Последната й публикация включва акценти от интервю за CNBC, по време на което Тръмп коментира „непростимото“ убийство на Чарли Кърк в четвъртък.

„Познавам Чарли от близо десетилетие“, каза тя в интервюто в петък. „Той беше добър човек, с високи принципи, и беше защитник на дебата, диалога и свободата на словото – основата на демокрацията.“