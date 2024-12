Елтън Джон е загубил зрението си

Е лтън Джон сподели, че му е било трудно да гледа новия си мюзикъл, защото е загубил зрението си след прекарана очна инфекция, предадоха световните информационни агенции.

Певецът и автор на песни присъства на премиерата на мюзикъла „Дяволът носи „Прада“ в Лондон в неделя. „Не успях да дойда на много от предварителни представления, защото, както знаете, загубих зрението си“, каза той пред публиката.

