Мадона и Елтън Джон сложиха край на дългогодишната си вражда

М адона заяви, че със сър Елтън Джон са „заровили томахавката“ и са сложили край на десетилетната си вражда.

78-годишният сър Елтън многократно е обвинявал Мадона, че пее на плейбек през годините, което накара екипа на Мадона - още през 2004 г. - да отговори, че тя не „прекарва времето си в разправа с други изпълнители“.

Музикалните легенди се помириха през уикенда, след като Мадона отиде да се „конфронтира“ със сър Елтън след изпълнението му в Saturday Night Live (SNL), написа самата тя в Instagram.

„Първото нещо, което излезе от устата му, беше „прости ми“ и стената между нас падна“, каза Мадона.

66-годишната певица заяви, че е фен на сър Елтън още от тийнейджърска възраст.

„С течение на десетилетията ме нараняваше да знам, че някой, на когото се възхищавах толкова много, споделяше публично неприязънта си към мен като артист. Не го разбирах“, уточни тя.

Напрежението в отношенията на двойката се корени в началото на 90-те години на миналия век.

През 2004 г. сър Елтън осмива номинацията на Мадона в категорията Best Live Act на наградите Q Awards, като използва недвусмислен език.

Той попита: „Откога синхронизирането на устни (плейбек) е на живо?“

„Всеки, който пее на плейбек публично на сцена, когато плащаш 75 паунда, за да го видиш, трябва да бъде застрелян“, продължи той.

През следващите години Елтън Джов продължи си критиките си, а през 2012 г. заяви, че Мадона няма „шанс“ да го победи в надпреварата за „Златен глобус“ за най-добра оригинална песен.

Madonna and Elton John's infamous feud is over, 21 years after he publicly slammed her for lip-syncing.



“We finally buried the hatchet!!!” Madonna says. "Over the decades it hurt me to know that someone I admired so much shared his dislike of me publicly as an artist. I didn’t… pic.twitter.com/UdfYguHEhk