„Чувствам се предаден“: Елтън Джон атакува правителството заради изкуствения интелект

Е лтън Джон определи правителството като „абсолютни неудачници“ и заяви, че се чувства „невероятно предаден“ заради плановете за освобождаване на технологичните фирми от законите за авторското право, съобщава BBC.

В ексклузивно интервю за Sunday с Лаура Куенсберг той заяви, че ако министрите продължат с плановете си да разрешат на фирмите, работещи с изкуствен интелект, да използват съдържанието на артистите, без да плащат, те ще „извършат кражба, кражба в голям мащаб“.

Правителството отхвърли предложенията на Камарата на лордовете да принуди компаниите за изкуствен интелект да разкриват какви материали използват за разработването на програмите си.

Говорител на правителството заяви, че „няма да се обмислят никакви промени“ в законите за авторското право, „освен ако не сме напълно убедени, че те работят в полза на творците“.

Програмите за генериращ изкуствен интелект извличат или се учат от огромни количества данни, като например текст, изображения или музика онлайн, за да генерират ново съдържание, което изглежда като създадено от човек.

Елтън Джон заяви, че „опасността“ за младите артисти е, че „те нямат ресурсите... да се борят с големите технологични фирми“.

„Това е престъпно, защото се чувствам невероятно предаден“, добави той.

