С нимка, публикувана от списание "Тайм", показва канадския премиер Джъстин Трюдо, който е влязъл в образа на Аладин на частно училищно парти.

Изображението е от 2001 г., когато настоящият канадски премиер е преподавал в частно училище във Ванкувър. Трюдо е облечен с роба, носи тюрбан на главата, а лицето, вратът и ръцете му са боядисани в кафяво.

Според списание „Тайм“ снимката е направена по време на тематична гала вечер, озаглавена "Арабски нощи".

Пред журналисти Джъстин Трюдо потвърди, че на снимката носи костюм на Аладин и добави:

"Трябваше да знам по-добре. Това беше нещо, което по онова време не мислех за расистко, но сега признавам, че е такова и дълбоко съжалявам".

Това е критичен момент за Трюдо, който преди дни разпусна канадския парламент и с това започна предизборната си кампания за парламентарните избори, които ще се проведат на 21 октомври.

Лидерът на Либералната партия е известен с подкрепата си към малцинствените групи като поне седем от 35-те членове на кабинета му са от етнически малцинства.

