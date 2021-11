П резидентът на САЩ Джо Байдън ще помилва пуйките Пинът Бътър и Джели за Деня на благодарността, спазвайки датираща от десетилетия традиция, предаде Ройтерс.

Белият дом разпространи в Twitter кратко видео с двете птици-късметлийки, които са от щата Индиана. Кадрите бяха пуснати седмица преди Деня на благодарността, който тази година се отбелязва на 25 ноември.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm

През 1947 г. тогавашният президент на САЩ Хари Труман за първи път получава като подарък от американски фермери пуйка за празника, като тази традиция продължава да се спазва и до днес.

През 1963 г. държавният глава Джон Кенеди решава да върне подареното му пернато във фермата, в която е отгледано.

Meet Peanut Butter and Jelly, the two birds selected as National Thanksgiving Turkeys and will be pardoned by President Joe Biden. https://t.co/vtxDCkNjhk