Любопитно

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

4 ноември 2025, 13:30
Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години
Източник: Getty Images

И згряващата звезда Мейсън Темз постигна нещо, което никой актьор не е успявал от три десетилетия – а е едва на 18 години. През уикенда на Хелоуин той стана първият актьор след Джим Кери през 1994 г., който има три филма №1 в боксофиса в рамките на една година.

Поредицата включва „Черен телефон 2“, „Съжалявам за теб“ и летния блокбъстър „Как да си дресираш дракон“ – успех, който превърна 2025 г. в годината, когато Темз окончателно премина от обещаваща звезда към боксофис гигант.

  • Кой е Мейсън Темз?

Роден и израснал в Тексас, Темз се занимава с балет и актьорско майсторство още от дете, преди да получи първите си роли. Според IMDb дебютът му е в късометражен филм от 2017 г., когато е бил едва на 9 години.

Той привлича вниманието на Холивуд през 2022 г. с ролята на уплашения, но смел Фини Блейк в „Черният телефон“. Неговата тиха интензивност и емоционална дълбочина впечатлиха публиката и превърнаха младия актьор в едно от най-търсените имена на големия екран.

  • Чупене на рекорди

През 1994 г. Джим Кери постигна нещо, считано за невъзможно – трите му филма „Ейс Вентура: Домашен детектив“, „Маската“ и „От глупав по-глупав“ оглавиха класациите на боксофиса в рамките на една година.

Сега, три десетилетия по-късно, Мейсън Темз повтаря това постижение. Всичко започна това лято, когато той оглави игралния римейк на „Как да си дресираш дракон“, който надмина 636 милиона долара световни приходи след премиерата си на 13 юни.

Успехът на филма доказа, че Темз може да носи цял франчайз на плещите си с ролята на Хълцук. През октомври „Черен телефон 2“, ужасяващото продължение на Blumhouse, премина границата от 104 милиона долара глобални приходи – един от едва шестте филма на ужасите през 2025 г., успели да надминат този праг.

Междувременно „Regretting You“ („Съжалявам за теб“) – адаптация по романа на Колин Хувър, където Темз изпълнява главната романтична роля, се превърна в една от най-гледаните любовни драми на годината с приходи от 50 милиона долара по света.

Общо трите му филма от 2025 г. са събрали впечатляващите 790 милиона долара в световен мащаб – резултат, сравним с приходите на цели студийни франчайзи. Към днешна дата общите му боксофис приходи достигат 953 милиона долара, като 83% от тях са спечелени само през тази година.

Според IMDb Темз има още два предстоящи проекта: „Глупаците“, който е в постпродукция, и „Как да си дресираш дракон 2“, планиран за 2025 г.

Embed from Getty Images

  • Личният живот на младата звезда

Докато кариерата му се изстрелва нагоре, и личният живот на Мейсън привлича внимание. Актьорът има връзка с колежката си Маккена Грейс.

Двамата започват да се появяват заедно на публични събития през август 2024 г., когато става ясно, че ще си партнират във филма „Съжалявам за теб“. Оттогава са забелязвани на баскетболни мачове, споделят забавни клипове в TikTok и си правят „меки“ представяния в Instagram.

На 14 юни 2025 г. папараци ги засичат да се разхождат из Сохо, с което изглежда окончателно потвърдиха връзката си.

Източник: www.hola.com    
Мейсън Темз Актьор Боксофис успех Филмови рекорди Млада звезда Холивуд Джим Кери
Последвайте ни
Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Удар по

Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 4 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 7 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 6 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 7 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 6 минути

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 8 минути

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 20 минути

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Защо не ядем чайки и лебеди?

Защо не ядем чайки и лебеди?

Любопитно Преди 38 минути

Чарлз Дарвин първи предполага, че днешните кокошки произхождат от червен джунглов петел

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

България Преди 54 минути

Свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването, заяви адвокатът на общинския съветник

<p>Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно</p>

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Свят Преди 1 час

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Любопитно Преди 1 час

Многомилионният иск за клевета, оценяван на около 400 милиона долара, бе подаден от Балдони, след като Лайвли първоначално го съди за тормоз

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

България Преди 1 час

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Свят Преди 1 час

Жертвите са ужилени над 100 пъти и починаха часове след като били откарани спешно в близка болница

Русия затяга обръча около Покровск

Русия затяга обръча около Покровск

Свят Преди 1 час

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Свят Преди 1 час

Под натиска на САЩ Багдад започна кампания за разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки, свързани с НМС

<p>Президентът връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)</p>

Президентът Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)

България Преди 1 час

На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев

Снимката е илюстративна

Ужас в Плазище: Два кангала разкъсаха крака на 91-годишен дядо

България Преди 1 час

Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица

Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид

Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид

Свят Преди 1 час

Френската организация за защита на потребителите заяви, че секс куклите са с „детски елементи на съдържанието“

Всяко пето дете живее в конфликтна зона, рекорд от 1946 г.

Всяко пето дете живее в конфликтна зона, рекорд от 1946 г.

Свят Преди 1 час

Като зони на конфликт се определят области, в които в радиус от 50 км в дадена година е имало поне един пример за конфликт

Принц Уилям игра волейбол на плажа в Бразилия (СНИМКИ)

Принц Уилям игра волейбол на плажа в Бразилия (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Херцогът на Кеймбридж е в страната за цяла седмица по повод годишните си награди Earthshot и конференцията на ООН за климата – COP30

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Безпощадната Серия А погълна поредната треньорска жертва

Gong.bg

Легенда на Италия става треньор на Петко Христов

Gong.bg

Почина Дик Чейни (СНИМКИ)

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg