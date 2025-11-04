Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

И згряващата звезда Мейсън Темз постигна нещо, което никой актьор не е успявал от три десетилетия – а е едва на 18 години. През уикенда на Хелоуин той стана първият актьор след Джим Кери през 1994 г., който има три филма №1 в боксофиса в рамките на една година.

Поредицата включва „Черен телефон 2“, „Съжалявам за теб“ и летния блокбъстър „Как да си дресираш дракон“ – успех, който превърна 2025 г. в годината, когато Темз окончателно премина от обещаваща звезда към боксофис гигант.

Кой е Мейсън Темз?

Роден и израснал в Тексас, Темз се занимава с балет и актьорско майсторство още от дете, преди да получи първите си роли. Според IMDb дебютът му е в късометражен филм от 2017 г., когато е бил едва на 9 години.

Той привлича вниманието на Холивуд през 2022 г. с ролята на уплашения, но смел Фини Блейк в „Черният телефон“. Неговата тиха интензивност и емоционална дълбочина впечатлиха публиката и превърнаха младия актьор в едно от най-търсените имена на големия екран.

Чупене на рекорди

През 1994 г. Джим Кери постигна нещо, считано за невъзможно – трите му филма „Ейс Вентура: Домашен детектив“, „Маската“ и „От глупав по-глупав“ оглавиха класациите на боксофиса в рамките на една година.

Сега, три десетилетия по-късно, Мейсън Темз повтаря това постижение. Всичко започна това лято, когато той оглави игралния римейк на „Как да си дресираш дракон“, който надмина 636 милиона долара световни приходи след премиерата си на 13 юни.

Успехът на филма доказа, че Темз може да носи цял франчайз на плещите си с ролята на Хълцук. През октомври „Черен телефон 2“, ужасяващото продължение на Blumhouse, премина границата от 104 милиона долара глобални приходи – един от едва шестте филма на ужасите през 2025 г., успели да надминат този праг.

Междувременно „Regretting You“ („Съжалявам за теб“) – адаптация по романа на Колин Хувър, където Темз изпълнява главната романтична роля, се превърна в една от най-гледаните любовни драми на годината с приходи от 50 милиона долара по света.

Общо трите му филма от 2025 г. са събрали впечатляващите 790 милиона долара в световен мащаб – резултат, сравним с приходите на цели студийни франчайзи. Към днешна дата общите му боксофис приходи достигат 953 милиона долара, като 83% от тях са спечелени само през тази година.

Според IMDb Темз има още два предстоящи проекта: „Глупаците“, който е в постпродукция, и „Как да си дресираш дракон 2“, планиран за 2025 г.

Личният живот на младата звезда

Докато кариерата му се изстрелва нагоре, и личният живот на Мейсън привлича внимание. Актьорът има връзка с колежката си Маккена Грейс.

Двамата започват да се появяват заедно на публични събития през август 2024 г., когато става ясно, че ще си партнират във филма „Съжалявам за теб“. Оттогава са забелязвани на баскетболни мачове, споделят забавни клипове в TikTok и си правят „меки“ представяния в Instagram.

На 14 юни 2025 г. папараци ги засичат да се разхождат из Сохо, с което изглежда окончателно потвърдиха връзката си.