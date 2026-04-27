56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

56-годишната Дженифър Лопес демонстрира безупречна форма след сутрешна тренировка в залата. Поп иконата парадира с впечатляващата си физика, публикувайки поредица от провокативни селфита.

Звездата сподели кадри от неделното си занимание рано сутринта, на които позира в къс топ с дълъг ръкав и прилепнал черен клин, подчертаващ изваяната ѝ фигура. Лопес застана пред огледалото, за да акцентира върху релефната си коремна преса, която изглеждаше перфектно в избрания спортен екип.

Jennifer Lopez, 56, shows off washboard abs following early morning gym session https://t.co/4zGZr50xYF pic.twitter.com/cIDTW256px — Page Six (@PageSix) April 26, 2026

Към снимките в Instagram тя добави емотикон на стегнат бицепс и краткото послание към последователите си: „Стани и се раздвижи“. Изпълнителката на „Let's Get Loud“ получи вълна от подкрепа в коментарите, включително от фитнес експерта на звездите Трейси Андерсън, която възкликна: „Тези коремни мускули!!! 💕💕💕.“ Друг фен добави: „Чиста дисциплина. Вечно вдъхновение. ❤️.“

Миналия месец Лопес призна, че се чувства „щастлива“ и „свободна“ след раздялата си с 53-годишния Бен Афлек.

„Намирам се в своята щастлива ера“, сподели тя в интервю за „Nightline“. „Мисля, че за първи път в живота си се чувствам свободна; сама съм. И това е наистина хубаво чувство.“ Певицата отбеляза още, че се е научила да не оказва толкова голям натиск върху себе си.

„Стигнах до момент, в който наистина се доверявам на себе си и се ценя малко повече, вместо да бъда толкова строга и винаги да се опитвам да се доказвам“, разказа тя. Лопес призна, че е трябвало „да спре всичко“ и да си вземе една година почивка от работата, за да се възстанови напълно от четвъртия си развод.

„Отмених турнетата и просто реших да си остана вкъщи и да преживея случилото се, без да бягам от него чрез работа, нови хора или каквото и да било – просто да остана със себе си“, спомня си тя.

Jennifer Lopez, 56, shows off her sculpted abs in the gym: 'Rise and grind!' https://t.co/vtii4u1hAC — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 26, 2026

В момента Лопес определено изглежда по-уверена от всякога. По-рано този месец тя направи изненадващ дебют на фестивала Coachella, шокирайки публиката по време на сета на Дейвид Гета. Двамата изпълниха новата си обща песен „Save Me Tonight“, а Джей Ло демонстрира супер стегната фигура в дълбоко сребристо боди и ботуши над коляното.

Разводът ѝ с Афлек също изглежда протича в добър тон. Носителят на „Оскар“ изненада мнозина, като прехвърли на Лопес целия си дял от имението им в Бевърли Хилс на стойност 60 милиона долара, което двамата закупиха по време на брака си. Двойката сключи брак на 16 юли 2022 г., като съюзът им продължи две години, преди тя да подаде молба за развод през август 2024 г.