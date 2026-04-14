Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

М узикалната икона Дженифър Лопес сюрпризира феновете с неочаквано качване на сцената по време на фестивала Coachella 2026 в Индио, Калифорния, в събота вечер.

56-годишната звезда се появи на сцена Quasar във втората вечер на събитието по време на сета на Дейвид Гета. Тя изпълни най-новия си сингъл „Save Me Tonight“, който излезе миналия месец. Джей Ло си сътрудничи с френския диджей за продукцията на парчето, затова бе съвсем логично тя да се присъедини към него, за да го представи пред огромната тълпа. Въпреки че кариерата ѝ в индустрията обхваща над 25 години, това изпълнение бележи официалния ѝ дебют на емблематичния фестивал.

Тълпата не успя да скрие вълнението си, когато Гета обяви, че е „поканил приятел“, след което Лопес излезе на сцената в прилепнало боди на The Blonds, което подчертаваше прочутата ѝ фигура. Блестящият ѝ сребрист тоалет бе допълнен от аквамаринено яке с пера на Julien McDonald и слънчеви очила Dolce X Ray Ban. В началото на изпълнението си Джей Ло отправи палава усмивка към публиката, преди да свали очилата си и да ги хвърли към феновете, където бяха уловени от щастлив почитател. След това тя накара тълпата да изригне, сваляйки якето си и размахвайки го енергично, преди да го остави настрани.

„Направете малко шум за Джей Ло!“, извика Гета, докато Лопес тичаше към диджейския пулт, за да го прегърне топло. Актрисата и певица се качи на сцената непосредствено преди хедлайнерът на вечерта – Джъстин Бийбър – да превземе главната сцена.

Лопес наскоро приключи своята резиденция в Лас Вегас в „Колизеума“ на Caesars Palace, като последното ѝ шоу бе на 28 март. Източник на Daily Mail сподели, че изпълнителката е работила денонощно, за да се подготви за концертите в „Града на греха“ и „да се увери, че е във върхова форма“. Според информацията легендарната звезда иска да напомни на феновете си, че макар вече да е прехвърлила петдесетте, тя все още е в разцвета на силите си.

„Дженифър обича да работи, никога не се оплаква – това е нейната работа“, споделя източникът. „Някои хора обичат да почиват на плажа в Хавай, а други обичат да работят нонстоп. Дженифър е от вторите. Тя се гордее, че се справя толкова добре на своята възраст и като латиноамериканка.“