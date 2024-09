„Той не можеше да се откъсне от нея“: Подробности за срещата между Бен Афлек и Джей Ло

Б ен Афлек „не е могъл да се откъсне от Дженифър Лопес по време на обяда им в събота“, съобщи ексклузивно източник за Page Six.

Режисьорът на „Арго“ е искал да се срещне с отчуждената си съпруга в хотел „Бевърли Хилс“, за да покаже, че все още са „приятели“. Но се оказа, че не е в състояние да държи ръцете си далеч от бившата си, разказват ексклузивно източниците.

В събота отчуждената двойка е имала обяд с децата си в прочутия Polo Lounge в Бевърли Хилс - и звездите са били видени да се „държат за ръце и да се целуват“.

Ben Affleck ‘could not keep his hands off’ Jennifer Lopez at brunch, pair ‘still attracted to one another’: source https://t.co/esvo8RCqiT pic.twitter.com/7mFoysP1ZR — Page Six (@PageSix) September 16, 2024

Източник казва, че идеята на Афлек е била бившата двойка да се срещне на престижното място с надеждата да ги снимат. Но Афлек очевидно не е разчитал, че ще види Лопес толкова неустоима на живо, казва още източникът.

„Докато бяха заедно, той не можеше да се откъсне от нея“, казва източникът и добавя: „Те винаги са имали голяма сексуална химия. Това не е било планирано. Те все още са привлечени един от друг.“

„Идеята да се срещнат там беше на Бен Афлек“, каза вътрешният източник. „Той искаше да покаже, че те са приятелски настроени бивши.“

„Той искаше тези снимки" - обяснява източникът. „Отиваш там, когато искаш да те видят. Папараците се мотаят там.“

Двойката също така беше заснета да води привидно интензивен разговор в кола пред хотела.

Две от децата на Афлек - 15-годишната Серафина и 12-годишният Самюел - и близнаците на Лопес - 16-годишните Еме и Макс - седели на различна маса по време на семейния обяд.

Jennifer Lopez & Ben Affleck With Their Kids Out For Lunch !



Full Video: https://t.co/9wJNebxjkW pic.twitter.com/seBMtQCBqF — JLo Updates (@lopez_updates) September 15, 2024

Но според докладите събирането на Бенифър не означава помирение. Източник заяви пред People: „В момента, в който се е състояла срещата между двамата, те са се разделили. Лопес се опитва да се държи приятелски с Бен. Те обаче все още продължават напред с развода.“

Лопес подаде молба за развод с Афлек на втората годишнина от сватбата на двойката миналия месец.

Източник каза тогава, че това е бил нейният начин да „заеме позиция“, а като причина за раздялата им е посочила непреодолими различия.

Ben Affleck ‘could not keep his hands off’ Jennifer Lopez at brunch, pair ‘still attracted to one another’: source https://t.co/O76j0HfmpW pic.twitter.com/6TaLPSpw83 — Page Six (@PageSix) September 16, 2024

По време на срещата им през уикенда Лопес може би символично носеше годежния си пръстен на малкия си пръст, а пръстена „Дженифър“ - на безименния си пръст.

Съобщава се, че двамата нямат предбрачен договор.

„Разводът никога не е лесен, но Дженифър не иска да бъде егоист по този въпрос“, казва източник. „Децата винаги са се разбирали и се забавляват заедно. Тя е щастлива, когато вижда децата щастливи заедно. Щастливите деца са нейният приоритет.“

