Джейсън Деруло е обвинен в сексуален тормоз от певица

А мбициозната изпълнителка Eмаза Гибсън твърди, че мултиплатиненият певец Джейсън Деруло я е примамил в нещо, което е изглеждало като мечтана сделка за запис през 2021 г.

След това той я е притискал да купонясва, отправял е "изрични" искания за секс, агресивно я е ругаел до степен, че тя се е разплакала и най-накрая се е отървал от нея, защото тя отхвърлила неговите предложения. Това се твърди в ново дело, заведено в четвъртък в Лос Анджелис, пише американското авторитетно издание Rolling Stone.

Jason Derulo is reportedly being sued by Emaza Gibson, alleging quid pro quo sexual harassment.



Emaza Gibson claims that after rejecting his sexual advances and unwanted invitations, Jason Derulo dropped her record deal. pic.twitter.com/J6O2W5Kfwy