Джейн Сиймур се сгоди на 75! Как едно предложение излиза извън контрол

С ватбените камбани скоро ще бият за Джейн Сиймур! 75-годишната актриса от „Д-р Куин Лечителката“ се сгоди за музиканта и лекар от спешна помощ Джон Замбети след почти три години съвместен живот.

Новината беше потвърдена от двойката ексклузивно пред списание People. И докато самото предложение се превръща в нещо, което те описват като комедия от грешки, усещането зад него е невероятно прочувствено.

В ексклузивно съвместно интервю със Сиймур, Замбети споделя пред изданието, че пръстенът, който е избрал, веднага се е откроил заради необичайния си дизайн: два камъка вместо един.

„Видях този пръстен и той наистина ми проговори. Защото имаше два камъка в него. Искам да кажа, че обикновено годежният пръстен е с един камък, но на мен ми хареса фактът, че този имаше два, както и малка пътечка от ситни диаманти, водеща до всеки камък“, казва той.

За Замбети символиката е била очевидна: „Помислих си, че това сме ние двамата заедно, а миналият ни живот е извървеният път, който води до това да бъдем заедно“.

Въпреки че двойката вече е била обвързала живота си, Замбети казва, че в крайна сметка е решил, че иска да направи нещата официални. „Просто съм малко старомоден. Не ми харесват тези приказки за „партньори“. За мен ние не основаваме адвокатска кантора“, казва той.

Планът с Мик Джагър и хаосът под леглото

Преди да се спре на план за предложението обаче, Замбети обмисля някои доста сложни и мащабни идеи. Сред тях? Да привлече на помощ приятеля на двойката – Мик Джагър. След като присъствал на малка вечеря с фронтмена на Rolling Stones и други приятели, Замбети си представил сценарий, в който Джагър тайно ще му даде годежния пръстен по време на следваща среща.

„Започнах да си мисля: това, което ще направя, е Мик да дойде с жена си. Ще му дам пръстена. И тогава ще предложа и ще кажа... нямам пръстен. А Мик ще каже: „О, аз имам пръстен“. Всички тези луди неща, нали? Които са напълно абсурдни“, спомня си Замбети през смях.

В крайна сметка Замбети решава да не чака перфектния момент. „Наближи нейният рожден ден. Всъщност беше Свети Валентин, денят преди рождения ѝ ден. Помислих си: „Това е лудост. Просто ще го направя“, казва той.

Предложението се случва в дома на двойката в Малибу и бързо излиза извън сценария. „Паднах на колене, както си му е редът. Бях скрил пръстена в сейфа, извадих го. Отворих кутийката и пръстенът изскочи от нея право върху леглото“, казва Замбети.

Оттам нататък нещата станали още по-хаотични. „След това трябваше да изпълзя под леглото, а после не можех да изляза и тя трябваше да стане от леглото и да ме издърпа“, признава той. Сиймур закачливо добавя: „А ние бяхме без дрехи“.

Разбира се, тя все още си спомня момента с нежност. „Имаше сериозно разрошена „сутрешна“ коса. Но най-смешното беше, че той не можеше да стане след това. Коляното му се заклещи от това, че беше под леглото, а аз не съм достатъчно силна, за да го издърпам, защото той тежи почти двойно повече от мен. Погледнахме се и започнахме да се смеем истерично“, казва тя.

Семейството и бъдещето

Въпреки че Сиймур признава, че е имала усещането, че предложението в крайна сметка ще се случи, тя все пак е била изненадана от момента. „Знаех, че е намерил пръстен. Бях изненадана, но не и от това, че иска да живее с мен до края на живота ни. Това решение вече беше взето“, казва тя.

Двойката, която ще отпразнува три години заедно през август, споделя, че семействата им са приели топло връзката им. Замбети, който преди това е бил женен в продължение на 43 години, има две деца, докато Сиймур, която е била омъжена и разведена четири пъти, има шест деца.

Сиймур споделя, че децата и по-широкото семейство на Замбети са я приели прекрасно, докато нейните собствени деца бързо са станали фенове на бъдещия съпруг на майка си. „Моето семейство толкова го обикна, че когато го срещнаха за първи път, казаха: „Нямаш право да излизаш с този човек. Харесваме го твърде много. Може да прецакаш нещата“, казва тя с усмивка.

Що се отнася до плановете за сватбата, двойката казва, че все още уточнява каква точно ще бъде формата на празненството. „За нас най-важното нещо е свързано с нас и с нашите семейства. Имаме много много близки приятели и никой не става по-млад. Така че мисля, че в някакъв момент ще има някакво празненство или церемония“, казва Сиймур.

Каквато и да е формата, едно е сигурно: Сиймур е намерила нещо, което по думите ѝ никога не е очаквала. „Просто чувствам нищо друго освен чиста, безусловна любов и подкрепа. А моето безпокойство винаги е било – преминала съм през предателства. Преминала съм през много възходи и падения в живота и не знам дали смея да вярвам на себе си, камо ли на някой друг“, казва тя и добавя.

За Замбети тя добавя: „Той е просто най-добрият, най-интелигентният, любящ, грижовен и всеотдаен човек, когото някога съм срещала“.