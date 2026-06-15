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Трагедия в Йемен: Катерачът, известен като „Човека паяк“, загина след падане във вулкан

Наложила се е сложна 4-часова водолазна операция, за да бъде извадено тялото му от 30 метра дълбочина. Властите отправиха спешен апел към търсачите на силни усещания

Елена Дремова Елена Дремова

15 юни 2026, 09:07
Трагедия в Йемен: Катерачът, известен като „Човека паяк“, загина след падане във вулкан
Източник: iStock

П опулярен в социалните мрежи авантюрист, наричан „Йеменския Човек паяк“, загина трагично, след като полетя в кратера на вулкан по време на поредното си рисковано изкачване без обезопасителна екипировка.

30-годишният Ал-Кака Ибн Антар е катерел стръмните скални стени на вулканичния кратер край язовира „Хардах“ в провинция Дали, Йемен, когато е изгубил хватка и е полетял надолу.

След падане в дълбокия 120 метра кратер, тялото му е потънало на 30 метра под повърхността на намиращото се на дъното езеро, съобщиха от Службата за гражданска защита.

В социалните мрежи се разпространява стряскащо 10-секундно видео, което показва последните мигове на Антар. На кадрите се вижда как той изкачва отвесната скала без абсолютно никакви предпазни въжета. За момент той се държи за скалния ръб само с дясната си ръка, докато лявата е във въздуха, след което губи баланс и пада в бездната.

Сложната спасителна операция

На мястото веднага са изпратени спасителни екипи, включително специализирани водолази. Четиричасовата издирвателна операция е описана от властите като „изключително сложна“ заради стръмния и опасен терен, който прави достъпа до мястото почти невъзможен. В крайна сметка водолазите са успели да открият и извадят тялото на младия мъж от 30 метра дълбочина.

Вулканичният кратер „Хардах“ (известен и като „Харадхат Дамт“) е емблематична природна забележителност в Йемен. Той се отличава с отвесни скални стени, а на дъното му е разположено горещо серно езеро.

Слава в името на адреналина

Антар придоби голяма популярност в социалните мрежи, където редовно публикуваше видеоклипове от високорискови изкачвания по едни от най-суровите и непристъпни терени в Йемен. Видеата му редовно ставаха популярни в социалните мрежи. В едно от най-известните си изпълнения той висеше на голи ръце от ръба на скала, докато краката му висяха над огромна пропаст – отново без никакви предпазни средства.

След трагичния инцидент от Службата за гражданска защита отправиха изричен и много сериозен апел към всички любители на екстремните спортове. Властите призоваха за строго спазване на процедурите за безопасност и задължително използване на подходяща защитна екипировка, за да се избегнат подобни черни инциденти занапред.

Редактор: Елена Дремова
Източник: metro.co.uk    
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