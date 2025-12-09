Любопитно

Джейн Сиймур: Догодина навършвам 75 и съм много сексуално активна

Емблематичната актриса се е превърнала в символ на това, че животът продължава след 70 години

9 декември 2025, 10:42
Джейн Сиймур: Догодина навършвам 75 и съм много сексуално активна
В ъзрастта е просто число, а сексуалният живот не трябва да свършва на 60 – това послание отправи актрисата Джейн Сиймур, която в откровено интервю разкри, че на 74 се чувства по-енергична от всякога и се радва на пълноценна интимна връзка с приятеля си, Джон Замбети, предаде New York Post

Сиймур говори открито за любовния си живот – и за това как се чувства по-близо до 40, отколкото до 74 – в ново интервю за списание People.

„Всяка сутрин, като се събудя, трябва да си напомням на колко години съм, защото вътрешно се чувствам сякаш съм на около 40 или 50“, споделя тя пред изданието. „Не знам къде излетя цялото това време, но имам енергията, която имах и на 40.“

„Догодина навършвам 75 и съм много сексуално активна“, добавя звездата от „Ловци на шаферки“. „Някак си се превърнах в символ на това, че има живот и след 70. И казвам числото 70 – но нищо в мен не се усеща така.“

Пробивът на Сиймур идва с ролята на момичето на Бонд – Солитер, в „Живей, а другите да умрат“ от 1973 г. Повече от 50 години по-късно актрисата все още се наслаждава на живота и се забавлява.

„Наричам го живот чрез преживявания. Сега е точно такъв. Не знам какво ще се случи утре“, споделя тя. „Затова искам да прекарвам времето си, правейки само неща, които ме вълнуват и които наистина ми харесват. И се грижа за това, дори когато е работа, да го превръщам в забавно житейско изживяване.“

Преди да срещне 78-годишния Замбети през 2023 г., Сиймур е била омъжена четири пъти. Тя има четири деца: Катрин (42 г.) и Шон (38г.) от бившия си съпруг Дейвид Флин и близнаците Джон и Кристофър (28г.) от бившия си съпруг Джеймс Кийч.

След развода си с Кийч през 2015 г. след 12-годишен брак, звездата от „Някъде във времето“ се зарича да не излиза повече по срещи – докато нейният син и синът на Замбети тайно не им организират „сляпа среща“ на концерт.

„Накратко, на следващия ден проведохме много, много дълъг разговор на чаша чай, който завърши с вечеря“, спомня си тя. „Той е най-прекрасният, любящ и изключителен мъж“, продължава Сиймур. „Той е лекар в спешно отделение, което е много полезно. Освен това от 60 години има рок група, наречена The Malibooz.“

Замбети и актрисата не пестят комплиментите си един за друг. „Децата ни събраха“, казва той пред People. „Така че със сигурност не се притесняваме, че децата няма да одобрят с кого сме. Голям късметлия съм, че съм с нея.“

„Прекарвам най-щастливото време в живота си. В много отношения“, добавя Сиймур, наричайки връзката им „абсолютно фантастична“.

Това не е първият път, в който актрисата говори открито за активния сексуален живот с приятеля си. Преди това тя сподели подробности в есе за броя на Cosmopolitan, посветен на секса след 60.

„Сексът в момента е по-прекрасен и страстен от всичко, което си спомням, защото е изграден върху доверие, любов и опит“, пише тя.

„Сексуалният ви живот не е нужно да приключва на 60. В крайна сметка всеки търси нещо, което да „насочи кръвта в определена област“, добавя Сиймур. „Когато успеете да го откриете, ще бъдете щастливи и доволни от живота.“

Източник: New York Post    
