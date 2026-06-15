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Тръмп на 80 г.! Как „Сънливият Дон“ започна да повтаря съдбата на Байдън

Доналд Тръмп веднъж нарече „държавна измяна“ самото внушение, че забавя темпото през втория си мандат. Неговата осезаема издръжливост и енергия винаги са били в центъра на начина, по който той демонстрира политическа сила

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 10:42
Тръмп на 80 г.! Как „Сънливият Дон“ започна да повтаря съдбата на Байдън
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Д оналд Тръмп веднъж нарече „държавна измяна“ самото внушение, че забавя темпото през втория си мандат. Неговата осезаема издръжливост и енергия винаги са били в центъра на начина, по който той демонстрира политическа сила.

Но тъй като американският президент навърши 80 години в неделя, реалностите на стареенето на поста – както болезнено откри неговият предшественик „Сънливия Джо“ Байдън – са трудни за скриване.

Налице са множество признаци на умора, хаотично поведение и съкратен график, който все по-често е запълнен с неясни дейности „при закрити врата“, според анализ на The Telegraph.

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Доналд Тръмп е най-възрастният президент, встъпвал в длъжност. На 14 юни той ще се присъедини към Джо Байдън като единствените двама американски лидери, навлезли в своето девето десетилетие, докато управляват от Овалния кабинет.

Но напрежението от скъпоструващата и продължителна война в Иран, сриващият се рейтинг на одобрение, упорито високата инфлация и приближаващите междинни избори изглежда си казват думата.

„Доналд Тръмп многократно е заспивал на множество заседания на кабинета, на множество събития в Белия дом, на церемония по случай Деня на паметта, а съвсем наскоро – и на много шумен и бурен нощен баскетболен мач между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс“, написа тази седмица Тед Лиу, виден демократ от Калифорния.

„Американският народ заслужава истината“, добави Лиу.

Кадри, на които изглежда, че Тръмп дремва по време на финала на НБА в понеделник, се разпространиха бързо в социалните мрежи. Скорошната му сънливост по време на срещи предизвика неоснователни твърдения в интернет, че е претърпял инсулт, и отприщи вълна от слухове във Вашингтон.

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Това възобнови опасенията за здравето му. Той е изправен пред постоянни въпроси относно повтарящите се синини по ръцете и отоци по краката, но напоследък въпросите се въртят главно около неговата издръжливост и ментална годност.

Подобно строго вглеждане е удар по президент, който сам е изградил образ на човек, работещ без прекъсване. Вътрешни източници от Вашингтон казват, че той е твърдо решен да избегне сравненията с Байдън, който напусна поста на 82 години след безкрайни въпроси относно възрастта и когнитивното си здраве. Никой не задаваше повече въпроси от самия Тръмп.

Тай Коб, специален съветник в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп, заяви, че е „абсурдно“ президентът да се опитва да се представя за несломима сила.

Тръмп е известен с това, че спи само по четири часа на нощ, използвайки малките часове на денонощието, за да изпраща съобщения на сътрудници и да бълва вълна от генерирани от изкуствен интелект мемета и тиради срещу политическите си врагове в своята социална мрежа.

„Имате Тръмп, който пише патетични, странни и инфантилни съобщения в 4 часа сутринта, съчетано със спане на заседания на кабинета и церемонии по подписване – това са много показателни факти, когато се опитваме да разберем какво се случва“, добави Коб.

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Работил заедно с Тръмп почти ежедневно между 2017 и 2018 г., той описва разликата през втория му мандат като „драматична“. „Пресата трябва да го назове с истинското му име – когнитивен спад. Той вече не е на ръба; той върви сериозно надолу“.

В края на май Тръмп съобщи, че тричасовият му годишен медицински преглед е преминал „перфектно“. По-късно Белият дом публикува негова снимка с текст: „ПЕРФЕКТНО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ!“. Според медицинския доклад той е бил прегледан от рекорден брой медицински специалисти – 22-ма, което е почти двойно повече в сравнение с предишни прегледи.

Белият дом винаги реагира бързо с категорични опровержения. В изявление за The Telegraph Дейвис Ингъл, говорител на Белия дом, заяви, че енергията на Тръмп е „ненадмината“. „Президентът Тръмп е най-острият и най-достъпен президент в американската история, който работи без прекъсване, за да решава проблеми и да изпълнява обещанията си, и остава в отлично здраве“, добави той.

В миналото Тръмп е настоявал, че понякога затваря очи, за да „слуша интензивно“, да ги укроти или просто защото му е скучно.

Общественото внимание обаче нараства.

По време на изслушване в Конгреса на 3 юни държавният секретар Марко Рубио беше попитан дали е виждал президента да заспива на среща. „Напротив, човекът не спи, което е голям проблем“, каза той, като добави, че Тръмп работи при „нечовешки часове“ и му звъни в ранните зори.

Проучване на Washington Post/ABC News/Ipsos от април установи, че повече от половината от пълнолетните американци не вярват, че Тръмп е в достатъчно добро физическо здраве, „за да служи ефективно като президент“ – значителен скок в сравнение с 28-те процента през 2023 г. Почти шестима от десетима също така не вярват, че той „притежава менталната острота“, необходима за работата.

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Каролин Алдуин, изследовател на стареенето в Орегонския щатски университет, заяви, че Тръмп все по-често показва признаци на „нарушено или анормално стареене“, като посочи влошаването на езика му и среднощните му маратони в социалните мрежи като доказателство за неврологични проблеми и когнитивен спад. Хаотичното поведение, езиковите затруднения и проблемите със съня „са свързани с някои видове деменция и Алцхаймер“, каза тя.

Налице е и очевидният стрес от това да бъдеш главнокомандващ. „Тръмп се опитва да се бори с това, делегира права, влиза в кабинета по-късно, по-малко вероятно е да пътува в страната, но ако вземете комбинацията от възраст, стрес и нарушения на съня, това наистина ще се отрази пагубно на тялото и мозъка“.

Тя изтъкна, че досега високата интелигентност на Тръмп може да го е предпазвала от някои от по-явните признаци на когнитивен спад, „но когато тя поддаде, се опасявам, че влошаването може да стане много бързо, което би могло да създаде конституционна криза“.

Демократите вече настояват това да бъде избегнато. Представителката Ясамин Ансари, демократ от Аризона, публично призова за задействане на 25-ата поправка за отстраняване на Тръмп от поста, позовавайки се на опасения за състоянието на ума му и годността му да ръководи.

Шон Барбабела, лекарят на президента, заяви, че Тръмп е постигнал резултат 30/30 на Монреалската когнитивна оценка (MoCA) – инструмент за скрининг, използван за откриване на признаци на деменция или когнитивен спад.

Има и други знаци, че Тръмп забавя темпото.

Анализ на The Telegraph на графика му между март и май тази година, сравнен със същия период на 2025 г., установи, че има изместване към повече срещи при закрити врата, политически сесии и блокове от време, обозначени като „Време за изпълнителната власт“ (Executive Time).

Има по-малко големи речи и високопоставени дипломатически и официални събития. След започването на войната в Иран на 28 февруари той е осъществил само няколко пътувания в страната, като вместо това до голяма степен остава в Белия дом и в курорта си Мар-а-Лаго.

Трудно е да се каже категорично, че президентът работи по-малко. Белият дом добави повече частни срещи към публичния график след критиките, че календарът му изглежда по-олекнал. Сътрудниците му често изтъкват, че онлайн дневникът не отразява обема на работата, която се извършва зад закрити врата.

Въпреки това сравненията показват, че през 2026 г. президентството е станало по-малко видимо за обществеността и по-малко зависимо от публични събития. „Това отразява реалността за това колко възрастен е той в действителност. Това е знак, че възрастта го настига“, казва Матю Далек, политически историк в Университета „Джордж Вашингтон“. 

Освен това е типично Белият дом да се опитва да прикрие всякакви признаци на слабост и немощ. „Независимо от партията, сътрудниците и персоналът ще преобърнат земята и небето, за да го отрекат“, добави той, визирайки опитите да се скрие видимото стареене на Байдън.

Тръмп вече е изправен пред рекордно нисък рейтинг на одобрение от около 35%, бидейки завлечен надолу както от войната в Иран, така и от справянето си с икономиката. Ако това не се промени, неговата партия ще пострада сериозно на междинните избори през ноември, докато се бори да запази контрола над Конгреса.

„Но ако Тръмп загуби запазената си марка – енергията и своята по-голяма от живота идентичност, която феновете му обичат – той ще изглежда и по-слаб, което ще задълбочи проблемите му с избирателите. Просто е трудно да се прикрият много явните и много видими знаци, че той навършва 80 години“, каза Далек.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
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