Джейн Фонда с ужасно предупреждение: "Губим океана"

"Губим океана и ако това се случи, губим и себе се", каза в интервю актрисата и активистка Джейн Фонд, цитирана от Франс прес, говорейки в подкрепа на бъдещ договор за защита на откритото море.

"Океанът ни осигурява 50 процента от кислорода, който дишаме и изхранва милиарди хора. И той умира", каза Фонда.

"Имам деца и внуци и искам да прекарам всички останали мигове от живота ми като не позволявам планетата да бъде унищожена. Искам ние да оцелеем, искам планетата да оцелее. Борбата ще определи дали ще има утре за човечеството", продължи 85-годишната активистка.

Иконата на киното, която от 70-те години на миналия век е пацифистка, феминистка и след това екоактивистка, представи на Рена Лий, ръководител на преговорите за договора за открито море, петиция с повече от 5,5 милиона подписа в негова подкрепа.

След повече от 15 години на неофициални, а след това и официални дискусии, сесията за преговори за договора за защита на откритото море беше подновена в понеделник с надеждата, че ще бъде последната.

"Да, има искрица надежда. Никога не сме били по-близо и устремът никога не е била по-голям", каза Джейн Фонда на прием, на който присъстваха някои делегати и наблюдатели.

