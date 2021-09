Джейми Лий Къртис получи почетна награда "Златен лъв" във Венеция

А мериканската актриса Джейми Лий Къртис получи почетна награда "Златен лъв" за изключителни постижения на кинофестивала във Венеция, съобщи АФП.

Актрисата благодари на режисьора Джон Карпентър и сценаристката Дебра Хил, чиито филми "Хелоуин" я направиха известна, както и на всички, с които е работила.

Джейми Лий Къртис си спомни и родителите си, актьора Тони Къртис и актрисата Джанет Лий, като каза, че те биха били много горди да я видят как получава толкова ценна награда.

Новият филм от поредицата "Хелоуин убива" беше прожектиран след церемонията по награждаването.

Ролята на детегледачката Лори Строуд, която се изправя срещу серийния убиец Майкъл Майърс, вече е като втора природа на Джейми Лий Къртис. Тя обясни успеха си в жанра с факта, че лесно се плаши.

Actor Jamie Lee Curtis shares her perspective on receiving awards. She was given the Golden Lion for Lifetime Achievement at the #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/z4u0riZu6h