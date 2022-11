Джей Лено е опериран и в добро настроение

Д жей Лено е опериран от сериозни изгаряния, получени при избухването на пламъци по време на работата му по ретро автомобил, и остава в болница за по-нататъшно лечение, съобщи лекарят, който наблюдава лечението му, информира Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Jay Leno remains hospitalized after suffering burns last weekend. The doctor overseeing his care says Leno is in good condition after undergoing surgery and other treatment for burns to his face, hands and chest. https://t.co/bHrYOp0vc5