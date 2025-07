Бащата на Ема Уотсън предупреди родителите на новите Хари, Рон и Хърмаяни

П редстоящият телевизионен сериал на HBO „Хари Потър“ официално представи децата актьори, които ще поемат централните роли на Хари, Хърмаяни и Рон. След съобщенията, че на кастингите са се явили над 30 000 деца, желаните роли са поверени на Доминик Маклафлин, Арабела Стантън и Алистър Стаут. Те са готови да поемат щафетата от Даниел Радклиф, Ема Уотсън и Рупърт Гринт, чиито изпълнения белязаха цяло поколение почитатели.

These photos are so similar that they had to have done this on purpose. This was how they announced Harry, Ron, and Hermione for the films in 2000, and for the HBO Series 25 years later pic.twitter.com/NnLfxIdWc4 — Morgan Ross (@MovieFlameProd) May 27, 2025

Сериалът, обявен през 2023 г., се очаква да предложи по-задълбочена адаптация на бестселърите на Дж. К. Роулинг, като всеки сезон ще се фокусира върху една от книгите.

Предупреждението на Крис Уотсън

I really feel for these kids. They’re so young and excited for the opportunity, but they don’t know what’s coming.



Some people will be sh!tting on the show because they won’t accept a reboot with new actors, some will be sh!tting because of J/K R0wlings horrific views. Either… pic.twitter.com/12ztnafkZa — Max Taff (@HisNameIsMax) May 27, 2025

По повод новината бащата на Ема Уотсън — Крис Уотсън — сподели своята гледна точка за това, което очаква новите млади актьори и техните семейства. В интервю за Times Radio той описа възпитанието на дете-звезда като преживяване, изпълнено с несигурност.

„Като родител трябва да се страхуваш. И си мислиш как всичко може да се развие и в двете посоки. Това е изключително трудно изпитание — както за детето, така и за родителите, независимо от обстоятелствата. И въпреки че няма съвършен сценарий, трябва да осъзнаете, че ще има куп предизвикателства — някои от които дори не можете да си представите.“

Първите стъпки на Ема Уотсън към славата започват, когато е едва на 11 години, след като е избрана за ролята на Хърмаяни Грейнджър. През следващото десетилетие тя постига световно признание и според сведения натрупва състояние от около 60 милиона паунда, израствайки под непрекъснатия обществен взор.

“When things get really dark, and times get really hard, there’s something about #HarryPotter, that makes life richer,” Emma Watson says. “We’re family, and we’ll always be part of each other’s lives,” Grint chimes in https://t.co/LlukQMdgju pic.twitter.com/lRh859ia3G — The Hollywood Reporter (@THR) December 20, 2021

Крис подчерта колко е важно да се запази усещането за нормалност у дома:

„Определено помогна фактът, че всъщност не гледам филми. Това не беше голяма работа вкъщи, така че вероятността тя да се самозабрави от славата беше доста ограничена.“

Как Ема остана здраво стъпила на земята

Крис Уотсън поставя като приоритет балансирането между ангажиментите на дъщеря си в киното и обикновения ѝ детски живот. „Нормалният ритъм на живот продължи, доколкото беше възможно“, обяснява той. „Разбира се, връщането ѝ в училище ставаше с мотоциклет, но тя си имаше домашни, които трябваше да напише.“

Той също така изтъква, че за продуцентите е било важно да разберат, че животът на Ема не се изчерпва с актьорството. „Имаше си домашни… а и понякога играеше крикет.“

Крис добави, че с удоволствие би разговарял с родителите на новия актьорски състав, за да им даде съвети, основани на личния си опит. Той признава огромния натиск, който предстои, и заявява готовност да им помогне да се ориентират в тази нова и непозната реалност.

Съвети от бивши детски звезди

Айзък Хемпстед Райт, бивш актьор от сериала Game of Thrones, също отправи думи на насърчение към новото трио. Връщайки се към собствения си опит, той ги насърчи да се насладят на преживяването

„Наслаждавайте се на всяка минута от това приключение“ и „възползвайте се от всяка възможност, която ви се предостави.“ Той добави, че участието във франчайз от такъв мащаб кара светът да изглежда „много по-малък“, тъй като разпознаваемостта те следва навсякъде.

Междувременно много от актьорите от оригиналната поредица за Хари Потър споделят трудностите, свързани с израстването под светлината на прожекторите. Даниел Радклиф например е признавал, че през тийнейджърските си години е имал проблеми със славата и се е борил с алкохолна зависимост, преди да постигне трезвеност през 2012 г.

Ема Уотсън също е изразявала съмнения дали наистина е имала избор да се присъедини към франчайза на толкова ранна възраст. На 19 години тя споделя:

„Много е трудно да се върна към онзи момент и да си задам въпроса: Наистина ли исках да го направя? Всичко изглежда като потънало в мъгла.“

To protect the kids cast as the new Harry, Ron, and Hermione, HBO responded quickly to the wave of negative messages by disabling their comment section on Instagram, shortly after the announcement.



Proud of you, @HBO! Protect them at all costs. ❤️



® Harry Potter | #HarryPotter pic.twitter.com/oJkHpt3XRH — Harry Potter News (@HPMoviesNews) June 1, 2025

Какво предстои

Предстоящият сериал се очаква да излезе през 2026 г., като Дж. К. Роулинг ще бъде изпълнителен продуцент. По повод обявяването на актьорския състав тя заяви пълното си доверие в новите млади звезди:

„И тримата са прекрасни. Не бих могла да бъда по-щастлива.“