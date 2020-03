Две от дъщерите на Анджелина Джоли са претърпели операции

Х оливудската звезда Анджелина Джоли разкри, че две от дъщерите ѝ са имали проблеми със здравето и са били оперирани, съобщава Си Ен Ен (CNN).

44-годишната актриса направи разкритията в писмо от първо лице, което публикува в списание TIME в по повод Денят на жената 8 март.

Актрисата откровено споделя, че е прекарала последните два месеца по болници, гледайки как оперират най-голямата ѝ дъщеря - 15-годишната Захара.

"Преди дни станах свидетел как и по-малката ѝ сестра ляга под ножа за операция на тазобедрената става", пише още актрисата и допълва:

"Те знаят, че пиша това. Исках да запазя правото им на лично пространство, но говорихме по въпроса и те ме окуражиха да го напиша.", казва Джоли в писмото.

"Те са напълно наясно с това, че борбата за оцеляване със здравословните проблеми и благополучното им излекуване, е повод за гордост", споделя пред читателите на изданието Джоли.

От написаното се разбира, че едно от оперираните момичета е Захара, но не се разбира кое е другото дете.

Медии предполагат, че е 13-годишната Шайло Джоли-Пит, която напоследък била видяна да ходи с патерици.

🆕 Angelina Jolie with her 2 kids Vivienne and Shiloh at the flower shop in LA on March 8. pic.twitter.com/AA1Ev15t25