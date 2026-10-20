Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Т урция, Египет и Индия са предложили гаранции за безопасното преминаване на плавателни съдове в Черно море до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки. Русия обаче се противопоставя на инициативата, въпреки призивите на трите държави. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Bloomberg, съобщава турското издание Hürriyet Daily News.

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По думите на Зеленски Украйна води преговори с трите страни за възобновяване на гражданското корабоплаване в Черно море и на износа на селскостопанска продукция.

Предложението предвижда едновременно движение на кораби към пристанища както в Украйна, така и в Русия. Плавателните съдове под флага на Турция, Египет и Индия трябва да получат гаранции, че няма да бъдат атакувани, обясни украинският президент.

Безопасността на морските маршрути в Черно море е от ключово значение за износа на украинско зърно и за продоволствената сигурност в региона, отбелязва Hürriyet Daily News. Турция има важна роля в усилията за осигуряване на морската търговия в района.

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Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киевска област

Междувременно Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киевска област и е използвала над 200 безпилотни летателни апарата срещу различни райони на Украйна.

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Украинският президент заяви също, че Киев не е получил предварително предупреждение от съюзниците си за предстоящите руски удари по енергийни обекти.