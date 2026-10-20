Свят

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Инициативата предвижда безопасно преминаване на кораби до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки, заяви Володимир Зеленски

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 13:08
Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т урция, Египет и Индия са предложили гаранции за безопасното преминаване на плавателни съдове в Черно море до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки. Русия обаче се противопоставя на инициативата, въпреки призивите на трите държави. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Bloomberg, съобщава турското издание Hürriyet Daily News.

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По думите на Зеленски Украйна води преговори с трите страни за възобновяване на гражданското корабоплаване в Черно море и на износа на селскостопанска продукция.

Предложението предвижда едновременно движение на кораби към пристанища както в Украйна, така и в Русия. Плавателните съдове под флага на Турция, Египет и Индия трябва да получат гаранции, че няма да бъдат атакувани, обясни украинският президент.

Безопасността на морските маршрути в Черно море е от ключово значение за износа на украинско зърно и за продоволствената сигурност в региона, отбелязва Hürriyet Daily News. Турция има важна роля в усилията за осигуряване на морската търговия в района.

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Украинският президент заяви също, че Киев не е получил предварително предупреждение от съюзниците си за предстоящите руски удари по енергийни обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Цветозар Цаков    
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