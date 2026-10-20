Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

И талия се готви да разположи 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци между полицията и предимно млади протестиращи. Няколко луксозни марки затвориха магазините си в града или засилиха охраната им.

Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани

Очаква се кабинетът да одобри днес изпращането на военни и правомощията им временно да подпомагат правоприлагащите органи.

Стотици протестиращи бяха задържани по време на сблъсъците в Милано в събота и неделя, а десетки полицаи бяха ранени. Няколко магазина в модната столица на Италия бяха ограбени.

В началото на седмицата част от търговските обекти останаха затворени, други премахнаха стоките от витрините си и засилиха охраната. За събота се очакват нови протести.

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

Правителството обмисля по-строги мерки

Освен разполагането на военни правителството обсъжда и по-широк пакет от мерки. Сред възможностите са ограничения за публичните събирания, облекчаване на правилата за задържане на непълнолетни и по-строги санкции за техните родители.

Вицепремиерът Матео Салвини определи сблъсъците като „срамни“. В интервю за радио RTL 102.5 той заяви, че на заседанието на кабинета ще бъдат обявени поредица от „незабавни мерки“, включително разполагането на войници.

Министърът на отбраната Гуидо Кросето заяви в понеделник, че се надява правителството да одобри разпоредби, „които да ѝ позволят да действа като правоприлагащ орган“, визирайки армията.

В събота премиерът Джорджа Мелони също осъди насилието. По думите ѝ извършителите са „бандити, които използват демонстрациите, за да разпространяват хаос, да атакуват онези, които гарантират сигурността, и да държат цели градове за заложници“.

„Да се демонстрира е право. Да опустошаваме градовете си не е“, написа Мелони в социалната мрежа X.

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Протестите в Италия са свързани с разходите за живот

Ученици, студенти, фермери и шофьори на камиони участват в национални протести в Италия, насочени главно срещу нарастващите разходи за живот.

Мелони, която оглавява дясно правителство, е изправена пред избори през следващата година. Очаква се състоянието на икономиката, сигурността и имиграцията да бъдат сред основните теми в предизборната кампания.