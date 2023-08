Дори след смъртта си: Оливия Нютън-Джон се явява на близките си

С поред дъщеря ѝ Клои Латанзи покойната Оливия Нютън-Джон е вярвала в паранормалното и ѝ е дала обещание да се върне. Припомняме, че тя почина миналата година, на 73 години, след дълга битка с рака.

"Мама и аз разговаряхме преди години", разказва Латанзи пред "People".

"Гледахме тези предавания за паранормални явления и аз казах: "Трябва да се появиш заради мен". А тя каза: "Ще се появя като някое от тези кълбовидни неща".

Майка ѝ удържала на думата си, казва тя.

"Две седмици след като почина, телефонът ми случайно направи снимка на кучето ми и там до главата му плуваше малко синьо кълбо, в същия цвят като това", разказва Латанци пред изданието, докосвайки огърлицата с висулка от аквамарин, която доведеният ѝ баща Джон Истърлинг е подарил на Нютон-Джон, която на свой ред подарява на дъщеря си преди смъртта си.

