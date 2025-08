Обявиха Доли Партън за икона на Световните рекорди на Гинес

А мериканската кънтри певица Доли Партън беше обявена за икона на Световните рекорди на Гинес заради своите 11 постижения, признати в цял свят, съобщи Прес Асосиейшън медиа/ДПА.

По повод 70-годишнината от създаването си организацията, която документира световните рекорди, отличи 79-годишната изпълнителка на "Jolene" с официален сертификат „Икона“. Наградата ѝ беше връчена в студиото ѝ в Нашвил, Тенеси.

Larger-than-life living legend @DollyParton has today been named a Guinness World Records ICON 🎵🏅



Dolly’s timeless tunes have captivated generations for decades, earning her 11 Guinness World Records titles.https://t.co/adegeX53Gc