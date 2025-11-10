Любопитно

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

10 ноември 2025, 14:26
Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Н а 3 ноември минувачи в центъра на столицата забелязаха момиче, облечено в елегантна черна сватбена рокля и с воал, пред сградите на Народното събрание и Президентството на Република България. Появата ѝ привлече внимание не само заради необичайния цвят на роклята, но и заради кинематографичната атмосфера, която създава.

Черна сватбена рокля рядко се среща в нашата култура, макар че в някои традиции този цвят символизира вярност и вечност. У нас обаче черното все още носи усещане за мистерия и необикновеност, което прави гледката още по-загадъчна.

Интересното е, че подобни появи са били забелязани и в Белград, Подгорица и Загреб, което поражда предположения, че може би става дума за планиран пърформанс или визуален проект, свързващ няколко държави.

Какво всъщност се крие зад появата на булката в черно — пърформанс, артистично изявление или спонтанен акт?

Източник: Till Death Do Us Part    
