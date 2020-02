Учените с тревога, ледник в Антарктида заплашва света с топенето си

Р азтапянето на ледника Туейтс в Антарктида може да промени света, предупредиха американски и британски учени. То би довело до увеличаване на морското равнище с повече от три метра. Така редица гъстонаселени крайбрежни зони ще се окажат под вода.

Тревогата е породена от резултатите от започналата пред 2 години най-голяма американско-британска експедиция в Антарктида.

Учените от Нюйоркския университет и Британското проучване на Антарктида са пробили дебелия над 600 метра лед и са измерили температурата на водата под него, която е била 0 градуса. Това е с над два градуса повече от очакваното, което означава, че ледникът постоянно се топи.

Океанската вода замръзва при температури по-ниски от минус 2 градуса заради солта в нея. Така нейното взаимодействие с прясната вода от ледника при 0 градуса, постепенно го разтапя.

Според учените той е загубил 600 милиарда тона лед през последните десетилетия, като процесът се ускорява и темпът на разтапяне вече достига 50 милиарда тона годишно.

Туейтс поражда притеснения и поради друга причина. Той навлиза 120 километра навътре в морето Амундсен. Като скоростта на движение на ледника е доста висока – около 2 километра годишно.

Навътре в Антарктида дебелината на леда на Туейтс нараства. Така с разтапянето на ледения език в морето, все повече лед навлиза с все по-голяма скорост в солените води. Това ускорява топенето на ледника.

А и релефът на скалите под Туейтс спомага за тези процеси. Ледникът влиза в морето над скален праг, от другата страна на който ледът е дълбоко под морското равнище. Проблемът е, че солената морска вода се просмуква под дебелия леден пласт и го разтапя. Изследователите са заснели долната страна на ледения език със специален подводен робот.

Всъщност учените смятат, че преди около 100 хил. години ледникът не е съществувал. На неговото място е имало само открито море.

