Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

В призрачно съвпадение – или може би нещо повече – изложбата на „Титаник“ в музея „Воло“, САЩ, се наводни заради гръмотевичните бури във вторник вечерта точно на годишнината от потъването на прочутия кораб, съобщава CBS News.
Музеят „Воло“ се намира в щата Илинойс, в далечното предградие, на което е кръстен, и е добре известен с разкази на гости, служители и семейството на собствениците за паранормална активност в имота.
The Titanic exhibit at the Volo Museum flooded on the exact anniversary of the historic ship's sinking in what staff say is a bizarre and "almost paranormal" coincidence. https://t.co/Gvefh46f4j— Lake & McHenry County Scanner (@LMCScanner) April 16, 2026
Силните гръмотевични бури във вторник вечер оставиха след себе си множество наводнения и щети. Представители на музея заявиха, че тяхната изложба на „Титаник“ също е била засегната от наводнение, като неочаквано е поела вода точно на годишнината от сблъсъка на кораба с айсберг и потъването му: 14 април 1912 г.
От ръководството посочиха, че това е едва вторият път, в който сградата е имала наводнение за повече от 40 години.
„Иронията всяка изложба на „Титаник“ да бъде наводнена е достатъчно странна, но фактът, че нашата се наводни точно на годишнината от потъването му, е повече от ироничен; това е почти паранормално“, каза Джим Войдила, маркетинг директор на музея.
Step into history! 🚢🏛️ The Titanic Exhibit at Volo Museum lets you explore artifacts and stories from the legendary ship. A history buff must-see! ⏳🛳️ https://t.co/7vUYuJDzJz#VoloMuseum #TitanicExhibit #TitanicHistory #HistoryComesAlive #ExploreMore #eVisitorGuideChicago pic.twitter.com/G2ZUCr9kI4— eVisitorGuide (@eVisitorGuide) March 19, 2026
Персоналът е открил наводнението в сряда сутринта и веднага е предприел действия за защита на ценните експонати и артефакти в изложбата. Колекцията включва автентични дрехи и предмети, както и превозни средства на стойност над 6 милиона долара, притежавани от видни пътници като Джон Джейкъб Астор, Бенджамин Гугенхайм и Лейди Дъф Гордън.
Служителите заявиха, че при проверките не са открити пукнатини в основите, счупени тръби, течове от покрива или очевидни входни точки, които да обяснят наводнението.
Първият път, когато сградата е поела вода, е бил през същата година, в която е открита изложбата на „Титаник“.