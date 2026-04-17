Любопитно

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

17 април 2026, 13:36
В призрачно съвпадение – или може би нещо повече – изложбата на „Титаник“ в музея „Воло“, САЩ, се наводни заради гръмотевичните бури във вторник вечерта точно на годишнината от потъването на прочутия кораб, съобщава CBS News.

Музеят „Воло“ се намира в щата Илинойс, в далечното предградие, на което е кръстен, и е добре известен с разкази на гости, служители и семейството на собствениците за паранормална активност в имота.

Силните гръмотевични бури във вторник вечер оставиха след себе си множество наводнения и щети. Представители на музея заявиха, че тяхната изложба на „Титаник“ също е била засегната от наводнение, като неочаквано е поела вода точно на годишнината от сблъсъка на кораба с айсберг и потъването му: 14 април 1912 г.

От ръководството посочиха, че това е едва вторият път, в който сградата е имала наводнение за повече от 40 години.

„Иронията всяка изложба на „Титаник“ да бъде наводнена е достатъчно странна, но фактът, че нашата се наводни точно на годишнината от потъването му, е повече от ироничен; това е почти паранормално“, каза Джим Войдила, маркетинг директор на музея.

Персоналът е открил наводнението в сряда сутринта и веднага е предприел действия за защита на ценните експонати и артефакти в изложбата. Колекцията включва автентични дрехи и предмети, както и превозни средства на стойност над 6 милиона долара, притежавани от видни пътници като Джон Джейкъб Астор, Бенджамин Гугенхайм и Лейди Дъф Гордън.

Служителите заявиха, че при проверките не са открити пукнатини в основите, счупени тръби, течове от покрива или очевидни входни точки, които да обяснят наводнението.

Първият път, когато сградата е поела вода, е бил през същата година, в която е открита изложбата на „Титаник“.

Изложба на Титаник Музей Воло Наводнение Годишнина от потъването Паранормално съвпадение Гръмотевични бури Илинойс Корабокрушение Музейни експонати Мистериозно събитие
