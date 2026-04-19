С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

С пасителна жилетка, носена от оцеляла при потъването на „Титаник“, бе продадена на аукцион за внушителните 670 000 паунда (около 1,55 млн. лева). Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам, съобщава BBC.

Ценният предмет бе разигран от аукционна къща Henry Aldridge & Son в Девизес, графство Уилтшир. Неин притежател е била Лора Мейбъл Франкатели – пътничка от първа класа, която е сред около 700-те души, успели да се спасят в онази съдбовна нощ през 1912 г.

Исторически интерес без граници

Аукционерът Андрю Олдридж сподели, че е „в екстаз“ от резултата. „Това отразява непреходния интерес и страст към историята на „Титаник“, неговите пътници и екипаж“, добави той. По думите му, тъй като това е единствената жилетка от оцелял, излизала някога на пазара, тя представлява уникална възможност за световните колекционери.

Артефактът е изключително специфичен:

Разполага с 12 джоба;

Снабден е с презрамки и странични колани;

Най-ценното: Носи подписите на самата Франкатели и други оцелели от нейната лодка.

Продажната цена надхвърли очакванията неколкократно. Първоначалните прогнози бяха за сума между 250 000 и 350 000 паунда.

Възглавница от спасителна лодка за половин милион паунда

На същия търг бе продадена и седалка (възглавница) от една от спасителните лодки на кораба за сумата от 390 000 паунда.

Историята на този предмет е не по-малко трогателна. Възглавницата първоначално е била купена от приятел на Ричард Уилям Смит – лондонски вносител на чай, който загива в ледените води на Северния Атлантик. Смит е пътувал за Бруклин, Ню Йорк, за среща с бизнес партньор, но тялото му така и не е било идентифицирано сред 1500-те жертви.

Купувач на седалката е музеят Titanic Museum Attraction, който разполага с бази в Тенеси и Мисури. Очаква се ценният предмет скоро да бъде изложен като част от постоянната им експозиция.