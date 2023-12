Дядо възпитава: Кучешка яка срещу игрите на телефона

В Китай дядо намери необичаен начин да отърве внучката си от пристрастяването й към мобилните игри, съобщава South China Morning Post.

Мъж от град Сиан, провинция Шанси, забелязал, че внучка му си играе на телефона си, докато той шофирал. Разбрал, че момичето се е пристрастило към джаджата и решил да я отучи от телефона с помощта на ветеринарен нашийник. Такива устройства се използват за предотвратяване на кучетата да ближат рани след наранявания или операции. Дядото взел розова яка и внимателно я поставил около врата на внучката си.

