Дежавю: Учени разкриват повече за феномена

М исълта за повторения на случки и преживявания имат странна връзка с ума. Да вземем за пример преживяването дежавю, когато погрешно вярваме, че сме преживели нова ситуация в миналото - оставяйки страшно усещане за отминалост на действието, пише Science Alert.

Oткрихме, че дежавю всъщност е "прозорец" към работата на нашата система за памет, казват учени.

Изследвания са установили, че явлението възниква, когато част от мозъка се десинхронизира с реалността. Дежавю е сигналът, който ви предупреждава за тази десинхронизация, казват учени и допълват, че явлението е вид "проверка на фактите" за системата на паметта.

Противоположното на déjà vu е "jamais vu". Явлението се усеща, когато нещо, което знаете, че е познато, ви се струва нереално. В проучване, експерти са изследвали механизма, който стои зад това явление.

