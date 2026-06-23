Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

С емейната война в клана Бекъм ескалира с пълна сила. Най-големият син на Дейвид и Виктория – Бруклин, е останал „абсолютно яростен“ след публичния жест на родителите си в социалните мрежи за Деня на бащата. Въпреки че известното семейство се опита да зарови томахавката, 27-годишният Бруклин е приел публикациите им като поредна провокация, съобщава Page Six.

Дейвид и Виктория Бекъм подадоха маслинова клонка към най-големия си син в неделя, споделяйки ретро снимки с Бруклин и пишейки емоционални думи за „прекрасното“ си семейство.

Виктория публикува кадър, на който всичките им четири деца – включително по-малките братя и сестри на Бруклин: Ромео (23 г.), Круз (21 г.) и Харпър (14 г.) – позират с баща си. Междувременно Дейвид сподели черно-бял детски спомен, на който Бруклин държи бебето Харпър в ръцете си, както и индивидуални портрети с всяко от децата.

Бруклин обаче е побеснял от този публичен жест, тъй като преди това изрично е поискал от родителите си да не го тагват в публикациите си в социалните мрежи, съобщи британският таблоид The Sun.

„Той е бесен заради това. Поиска от тях да го оставят на мира, но те просто продължават да публикуват снимки с него. Това просто повдига цялата драма наново. Той иска просто да спрат и да го оставят на спокойствие“, споделя източник пред изданието.

Brooklyn Beckham is 'fuming' after David and Victoria's Father's Day posts as he 'wishes they would leave him alone' https://t.co/aYghfN6Ngb — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

В своя пост Виктория похвали съпруга си, наричайки го „най-добрият татко“.

„Твоето най-голямо постижение винаги са били нашите прекрасни деца, обичаме те толкова много“, написа тя. Футболната легенда благодари на съпругата си в своя профил, отбелязвайки: „Да бъда баща е най-важната ми работа… Обичам ви всички и ти благодаря, мамо, че ми даде нашето прекрасно семейство“.

Хронология на един горчив конфликт

Скандалът в семейството стана публичен през януари, когато Бруклин направи шокиращо изявление в Instagram, обвинявайки родителите си, че се опитват да съсипят връзката му с неговата съпруга Никола Пелц. Оттогава насам враждата само се задълбочава.

David Beckham celebrated Father's Day with a gushing message about his children, including his estranged son Brooklyn 👀 https://t.co/DuYnGXsDbb — HELLO! (@hellomag) June 21, 2026

Напрежението се покачи и миналата седмица след случка с най-малката дъщеря на Дейвид и Виктория – Харпър. Тя беше заснета от папараци пред имението на Бруклин в Лос Анджелис в опит да се срещне с брат си. Посещението обаче се оказа неуспешно, тъй като по това време Бруклин е бил в Ню Йорк.

Бруклин и Никола Пелц веднага обявиха пред медиите, че сцената е била инсценирана от родителите му за пред камерите.

„Това, че фотографите бяха на място точно в момента, в който се доставяше писмото, говори достатъчно – всичко беше хореографирано за камерите“, заяви представител на Бруклин и Никола пред Page Six.

Източници, близки до семейството обаче, твърдят, че ситуацията се отразява тежко на всички. „Виктория е съсипана заради децата си“, споделя вътрешен човек. „Тя и Дейвид знаеха, че Харпър отива при Бруклин. Тези деца са имали детегледачки и охрана през целия си живот и са пътували сами безброй пъти, така че няма нищо необичайно в това тя да отиде там без родителите си“.