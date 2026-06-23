Любопитно

Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

Въпреки опитите на известните родители да заровят томахавката с мили семейни снимки в Instagram, 27-годишният им син ги обвини в поредния пиар трик и поиска да го оставят на мира

23 юни 2026, 12:16
Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата
Източник: Getty

С емейната война в клана Бекъм ескалира с пълна сила. Най-големият син на Дейвид и Виктория – Бруклин, е останал „абсолютно яростен“ след публичния жест на родителите си в социалните мрежи за Деня на бащата. Въпреки че известното семейство се опита да зарови томахавката, 27-годишният Бруклин е приел публикациите им като поредна провокация, съобщава Page Six.

Дейвид и Виктория Бекъм подадоха маслинова клонка към най-големия си син в неделя, споделяйки ретро снимки с Бруклин и пишейки емоционални думи за „прекрасното“ си семейство.

Виктория публикува кадър, на който всичките им четири деца – включително по-малките братя и сестри на Бруклин: Ромео (23 г.), Круз (21 г.) и Харпър (14 г.) – позират с баща си. Междувременно Дейвид сподели черно-бял детски спомен, на който Бруклин държи бебето Харпър в ръцете си, както и индивидуални портрети с всяко от децата.

Бруклин обаче е побеснял от този публичен жест, тъй като преди това изрично е поискал от родителите си да не го тагват в публикациите си в социалните мрежи, съобщи британският таблоид The Sun.

„Той е бесен заради това. Поиска от тях да го оставят на мира, но те просто продължават да публикуват снимки с него. Това просто повдига цялата драма наново. Той иска просто да спрат и да го оставят на спокойствие“, споделя източник пред изданието.

В своя пост Виктория похвали съпруга си, наричайки го „най-добрият татко“.

„Твоето най-голямо постижение винаги са били нашите прекрасни деца, обичаме те толкова много“, написа тя. Футболната легенда благодари на съпругата си в своя профил, отбелязвайки: „Да бъда баща е най-важната ми работа… Обичам ви всички и ти благодаря, мамо, че ми даде нашето прекрасно семейство“.

Хронология на един горчив конфликт

Скандалът в семейството стана публичен през януари, когато Бруклин направи шокиращо изявление в Instagram, обвинявайки родителите си, че се опитват да съсипят връзката му с неговата съпруга Никола Пелц. Оттогава насам враждата само се задълбочава.

Напрежението се покачи и миналата седмица след случка с най-малката дъщеря на Дейвид и Виктория – Харпър. Тя беше заснета от папараци пред имението на Бруклин в Лос Анджелис в опит да се срещне с брат си. Посещението обаче се оказа неуспешно, тъй като по това време Бруклин е бил в Ню Йорк.

Бруклин и Никола Пелц веднага обявиха пред медиите, че сцената е била инсценирана от родителите му за пред камерите.

„Това, че фотографите бяха на място точно в момента, в който се доставяше писмото, говори достатъчно – всичко беше хореографирано за камерите“, заяви представител на Бруклин и Никола пред Page Six.

Източници, близки до семейството обаче, твърдят, че ситуацията се отразява тежко на всички. „Виктория е съсипана заради децата си“, споделя вътрешен човек. „Тя и Дейвид знаеха, че Харпър отива при Бруклин. Тези деца са имали детегледачки и охрана през целия си живот и са пътували сами безброй пъти, така че няма нищо необичайно в това тя да отиде там без родителите си“.

Източник: Page Six    
Бекъм Бруклин Бекъм семеен конфликт Дейвид Бекъм Виктория Бекъм Никола Пелц звездни новини социални мрежи скандал шоубизнес
Последвайте ни
Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

Шокови глоби и нови правила в Гърция: Какво трябва да знаят шофьорите през 2026 г.

"Непростимо предателство": Защо срещата на Хари с краля няма да го сдобри с Уилям

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Имаме, угаждаме си: къде ли е бил най-големият скок на горивата през май

Имаме, угаждаме си: къде ли е бил най-големият скок на горивата през май

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изкуственият интелект е вече тук: Как да четем Vesti във Viber още по-умно с новия ChatGPT

Изкуственият интелект е вече тук: Как да четем Vesti във Viber още по-умно с новия ChatGPT

Любопитно Преди 14 минути

Rakuten Viber и OpenAI си партнират, за да предоставят ChatGPT директно в приложението за съобщения на потребителите в България

Внимание до 28 юни: Астролог посочи най-опасните дни от седмицата

Внимание до 28 юни: Астролог посочи най-опасните дни от седмицата

Любопитно Преди 21 минути

Новата седмица, от 22 до 28 юни, едва ли ще зарадва тези, които обичат внезапните промени и бързите стартове. Почти целият период ще премине под влиянието на сенчестия период на ретроградния Меркурий

Бившият секретар по вътрешна сигурност на САЩ Кристи Ноем

„Бях наистина лошо момче“ – мъжът на Кристи Ноем се забърка в нов скандал

Свят Преди 1 час

Шай Сотомайор, доминатрикс, за която се твърди, че е имала тайна, дългогодишна онлайн афера с Байрън, заяви по време на гостуването си в подкаста „UNCLOSETED с Спенсър Макнаутен“, че съпругът на бившия секретар на Държавната сигурност (DHS) се е свързал с нея съвсем наскоро – миналия месец

Румен Радев: Младите таланти са бъдещето на България

Румен Радев: Младите таланти са бъдещето на България

България Преди 1 час

Премиерът връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки

Oracle съкрати 21 000 служители през 2026 г. заради инвестиции в AI

Oracle съкрати 21 000 служители през 2026 г. заради инвестиции в AI

Свят Преди 1 час

Технологичният гигант Oracle намали служителите си с 13% през фискалната 2026 г., заменяйки част от операциите си с изкуствен интелект. Компанията е похарчила рекордните 1,84 милиарда долара за обезщетения и планира нов дълг от 40 милиарда долара

<p>Промениха света с кръв и тайни планове: Превратите, които пренаписаха историята</p>

Превратите, които промениха света

Свят Преди 1 час

Успешните преврати оставят трайни следи върху развитието на държавите и често водят до години на политическа нестабилност, насилие и потъпкване на човешките права

,

БезГранично: Студент под палмите – как Кипър се превръща в перфектната класна стая

БезГранично Преди 1 час

Как след Брекзит островът се превърна в перфектния избор за британска диплома, достъпни такси и живот с темпото „сига-сига“

Цената на любовта и славата в петата седмица на „Великият понеделник“

Цената на любовта и славата в петата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 2 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

<p>Изкуствен интелект разби тайните на Ватикана, какво разкри&nbsp;</p>

ИИ разби тайните на Ватикана: Какво криеха кодовете, смятани за неразбиваеми с векове

Любопитно Преди 2 часа

От лекове срещу магьосничество и паническия страх на император Карл V, до тайни любовни писма от XIX век – изкуственият интелект започна да разплита най-големите лингвистични мистерии в историята

<p>Хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби в Аляска</p>

Хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби в Аляска, екипажът оцеля по чудо

Свят Преди 2 часа

Четирима военни са с леки наранявания след инцидент по време на тренировъчна мисия край Ситка

Астронавт на НАСА разкри как ще търси извънземен живот на МКС

Астронавт на НАСА разкри как ще търси извънземен живот на МКС

Свят Преди 2 часа

„Това, което искаме да проверим, е дали има бактерии, които могат да оцелеят от външната страна на космическата станция“, каза д-р Анил Менън

Смъртоносни торнада отнеха живота на трима души в САЩ

Смъртоносни торнада отнеха живота на трима души в САЩ

Свят Преди 2 часа

Най-малко трима души загинаха, а десетки домове бяха изравнени със земята след преминаването на серия от мощни торнада в САЩ. Бедствието счупи историческия рекорд за брой торнада в Илинойс, а буреносният фронт вече застрашава Източното крайбрежие

Скандал в ЕС: Делегация на талибаните пристига в Брюксел за разговори за депортации

Скандал в ЕС: Делегация на талибаните пристига в Брюксел за разговори за депортации

Свят Преди 2 часа

Еврокомисията организира среща за връщане на афганистански мигранти, правозащитници алармират за „подкопаване на принципите“

Шофьор заспа зад волана и предизвика тежка челна катастрофа, затвориха пътя Разград – Русе

Шофьор заспа зад волана и предизвика тежка челна катастрофа, затвориха пътя Разград – Русе

България Преди 2 часа

Четирима души са транспортирани в болница

Майката на популярната телевизионна водеща Савана Гътри - Нанси, беше отвлечена посред нощ от дома си в Аризона. Полицията и ФБР провеждат мащабно разследване

Драматичен обрат: Мистерията с отвличането на майката на Нанси Гътри се заплита

Свят Преди 2 часа

В бележка от предполагаемите похитители се посочва, че похитената жена е починала, но те не са имали намерение тя да умре, и се отправя извинение към семейството

Кой ще замени Киър Стармър? Ето какво предстои оттук нататък на "Даунинг стрийт"

Кой ще замени Киър Стармър? Ето какво предстои оттук нататък на "Даунинг стрийт"

Свят Преди 2 часа

След шокиращата оставка на Киър Стармър, Великобритания е пред избор на нов лидер. Лейбъристката партия е изправена пред два сценария – пълна вътрешна надпревара или бързо „коронясване“ на сочения за категоричен фаворит Анди Бърнам

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Любов без задръжки: Донков и Кошко в най-смелата си фотосесия

Edna.bg

Една от най-красивите луни за годината ще се появи в края на юни

Edna.bg

Гаджето на Нагелсман взриви лагера на Германия

Gong.bg

Нарекоха Меси луд гном

Gong.bg

Челен сблъсък край Разград затвори пътя за Русе, един от шофьорите е в тежко състояние (СНИМКИ)

Nova.bg

„Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Говори очевидец на трагедията на Лъвов мост

Nova.bg