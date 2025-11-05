5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

П овечето от нас имат слабост към пицата. Независимо дали става дума за уикенд с приятели, утешителна вечеря в петък или спасителен избор в „чийт ден“, пицата е успяла да спечели сърцата (и вкусовите рецептори) на милиони хора по света. Но ето един апетитен обрат – знаехте ли, че някои от съставките върху вашата пица всъщност могат да помогнат на кожата ви да изглежда здрава и сияйна?

(Във видеото: Какво съдържа пицата, създадена от българите "майстор пицари")

Не, не казваме да прекалявате с допълнителното сирене или с обработените добавки. Но ако се вгледате внимателно, звездните съставки, които правят пицата толкова вкусна – домати, босилек, розмарин, риган и зехтин – са и тайни герои в грижата за кожата. Те са богати на антиоксиданти, витамини и етерични масла, които подхранват кожата отвътре. Така че следващия път, когато си хапвате парче пица, може би всъщност храните и кожата си!