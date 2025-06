„Пица индексът“ на Пентагона, който показва, че нещо ще се случи

В ремето на израелския план за атака срещу Иран беше строго секретно. Но проследяващите доставки на пица във Вашингтон предположиха, че нещо не е наред, преди да паднат първите бомби, пише британското издание The Guardian.

Около час преди иранската държавна телевизия за първи път да съобщи за силни експлозии в Техеран, поръчките за доставка на пица около Пентагона се увеличиха драстично,

според вирусен акаунт в X, който твърди, че предлага „гореща информация“ за „пикове на активността късно през нощта“ в щаба на американските военни.

„Към 18:59 ч. източно време почти всички пицарии в близост до Пентагона са преживели ОГРОМЕН скок на активност“, публикува акаунтът Pentagon Pizza Report в четвъртък.

Не ограничавайки анализа си до пица, акаунтът отбеляза три часа по-късно, че гей бар близо до Пентагона има „необичайно нисък трафик за четвъртък вечер“ и каза, че това вероятно сочи към „натоварена нощ в Пентагона“.

Freddie's Beach Bar, ths closest gay bar to the Pentagon, has abnormally low traffic for a Thursday night. Potentially indicating a busy night at the Pentagon.



As of about 10:00pm ET. pic.twitter.com/5q9WPboxRt