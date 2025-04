Как наистина се държат Меган и Кейт зад вратите на двореца

Н а пръв поглед Кейт Мидълтън и Меган Маркъл имат много общи неща. За разлика от по-традиционните кралски булки, като принцеса Даяна, те не идват от типичните аристократични среди, които са били близки до кралското семейство от поколения.

Вместо това и двете идват от амбициозни семейства от висшата средна класа, които ги изпращат в частни училища, за да им дадат тласък в живота. Тази основна разлика ги направи пълни аутсайдери в затворения и на моменти сякаш останал в XVIII в. свят, в който членовете на британското кралско семейство съществуват, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Женитбата в може би най-известното семейство в света без съмнение беше шок и за двете. Но бивши членове на персонала на Двореца оттогава дадоха своя отчет за техните изключително различни подходи към живота в кралското семейство, като един от тях каза на кралския автор Том Куин:

„Кейт е Меган Маркъл без месианския комплекс“.

Други разкази от бивши служители на двете включват, че Меган се е фокусирала върху това как да стане най-известният и най-обичаният член на кралското семейство. Друг придворен твърди, че Меган е казала: „Това, което Даяна започна, искам да аз да гозавърша“, но те добавиха, че въпреки че тя иска да следва благотворителните стъпки на покойната принцеса до известна степен, тя иска това да се случва на непълен работен ден.

Въпреки това липсата на знания не ѝ попречиха да поеме уверено управлението. Хора от бившия персонал на Меган в двореца разказаха за неудобството и безумието на първите им срещи с нея в двореца Кенсингтън. Един от тях каза: „Беше изключително, защото тя беше толкова уверена, че можеше да се види, че иска да ръководи срещата, вместо да научи повече за кралското семейство по време на срещата. Тя много вярваше в хващането на бика за рогата – само че кралското семейство всъщност не е бик“.

Друг добавя:

„Меган смяташе, че знае по-добре от институция, която е в бизнеса от 1000 години и повече“.

В ретроспекция тези разкази помагат да се разбере защо Меган смяташе кралския живот за толкова труден – никога не ѝ е било удобно да свири втора цигулка.

Но какво по-различно направи Кейт, което в крайна сметка превърна кралската ѝ кариера в такъв успех? Преди години тя също беше поставена в трудния преход от момиче от средната класа към принцеса. Служителите на Двореца обаче отбелязват, че тя е възприела много по-внимателен подход от своята по-възрастна и по-опитна „колега“ от САЩ.

Персоналът описва Кейт като „някой, който бавно и внимателно попива атмосферата на дадено място, връзката между хората и правилата“. Тя определено не беше човек, който „се нахвърля веднага и се опитва да промени всичко, за да отговаря на нейния начин на мислене“. Вместо това тя реши да си даде време и първо да наблюдава как се държат другите.

Но може би

най-важната разлика между подхода на двете жени към кралския живот беше, че Кейт беше готова да бъде обучавана

– не само от Уилям, който искаше Кейт да избегне проблемите, с които се сблъска майка му, но и от персонала.

В първите дни Камила (тогава само херцогиня на Корнуол, а днес кралица) я взе под крилото си и Кейт, разбира се, имаше разумната и практична подкрепа на семейството си, особено на майка си Карол. Въвеждането на Кейт в кралския живот на пълен работен ден беше постепенно, дори предпазливо и като начало тя беше най-вече в подкрепяща роля на принц Уилям.

И въпреки че покойната кралица предостави на Меган някои от най-доверените си хора – Софи, херцогинята на Единбург, и лейди Сюзън Хъси, за да помогнат на Меган да научи всичко необходимо, тя ги отблъсна. Отношението на Меган, че тя знае най-добре, обаче, изглежда разстрои сегашния персонал в двореца Кенсингтън.

Бивш член на персонала каза, че

старата гвардия от придворни наистина не харесва, когато някой от САЩ се опитва да промени нещата, тъй като те са „страхотни сноби“.

Преходът от холивудския шоубизнес към поверителния и на моменти селски живот на кралското семейство беше труден за Меган. Преди брака си с Хари тя беше второстепенна актриса, чиято кариера не успя да се развие отвъд ролята ѝ в правната драма Suits. Но след като се присъедини към кралското семейство, тя беше изстреляна в напълно непознат свят.

Кейт също никога не беше израснала с охрана, екип от слуги на нейно разположение, нито дневен график, който беше планиран до най-малки подробности.

Наред с промяната в начина на живот, и двете трябваше да се научат по трудния начин как да се ориентират в стотиците правила и протоколи, които диктуват живота на кралските особи от поколения. Но въпреки че и двете жени бяха изправени пред една и съща опозиция от висшите придворни на Двореца поради техния произход, те се справиха с тях по съвсем различен начин.

Бивш служител на двореца Кенсингтън каза, че и двете са изправени пред един и същ вид „клеветнически клюкарски критики“, но Кейт се справила много по-добре с това. Кейт винаги с радост приемала съвети и от по-нисшите слоеве на персонала, с които се разбираше много добре, въпреки първоначалната нахакана реакция от тяхна страна.

Освен това

Кейт знаеше кога някои неща просто не си струват да се бориш за тях.

Например, въпреки че изпитва лично отвращение към кървавия спорт на лова, към който кралските особи са толкова привързани, тя осъзна, че някои неща не могат да бъдат променени. Бивш служител на двореца каза: „Тя не е от хората, които да се присъединят към Лигата срещу жестоките спортове или да водят енергична кампания, за да спрат хората да летят със самолет и по този начин да намалят глобалното затопляне. За разлика от снаха си Меган, тя има разума да осъзнае, че кампанията за глобалното затопляне вероятно ще доведе до огромна критика за членовете на кралското семейство, които летят с частен самолет или с хеликоптер“.

Източникът добавя, че децата на Кейт – Джордж, Шарлот и Луис също ще научат, както майка им е научила, че основните ценности на кралското семейство са непроменими.

Меган, от друга страна, изглеждаше решена да промени тези ценности, когато се присъедини към кралското семейство – но това завърши с провал. В крайна сметка тя беше модернизатор по природа и човек, който искаше да свърши нещата и да промени статуквото.

Според един от бившите придворни на Елизабет II, дворецът започнал да се тревожи, когато разбрал, че Меган има планове за живота си като работеща кралска особа, които не са съвместими с одобрената програма. Въпреки желанието ѝ да се занимава със собствените си дела обаче никога няма да ѝ бъде позволено да засенчи принцеса Ан, крал Чарлз или покойната кралица.

Придворните добавят, че не смятат, че Меган е разбирала, че

когато се присъединява към кралското семейство, „не правиш каквото искаш, правиш каквото ти се каже“.

Но може би най-големият проблем, пред който Меган се изправи, когато стана член на кралското семейство, беше, че не знае как да се отнася правилно към придворните.

Кръвните кралски особи бяха израснали, нареждайки на персонала наоколо и знаеха как да го правят правилно, но за Меган, която не беше свикнала с това, имаше проблеми. Един бивш служител в Двореца каза, че Меган се държала от прекалено дружелюбно и да прегръщала служителите, до раздразнение, когато те не реагирали незабавно на нарежданията ѝ.

