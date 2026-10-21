Подготвяте дома си за зимата? Ето какво не бива да допускате (и защо моментът е сега)

Д нес е онова специфично време през есента, което всички познаваме. Вечерта става малко по-хладна, стъмва се по-рано с всеки изминал ден, вадим по-плътните завивки, посягаме към любимия си топъл чай и ... се замисляме за отоплението и предстоящата зима.

Всеки иска, когато навън температурите паднат под нулата, у дома да го чака онази уютна, постоянна топлина, която прави есенно-зимните вечери толкова приятни. Независимо дали използвате климатик, термопомпа или друга система, добрата подготовка преди първите истински студове спестява неприятни изненади и осигурява комфорт на цялото семейство.

Минете през важните стъпки, които да направите още днес, за да посрещнете зимата без излишен стрес.

Източник: Bosch

Подходете с уважение към климатика – проверете и почистете навреме

Първо е важно да се отбележи, че както сменяме летните гуми на колата, преди да падне първият сняг, така и климатичната система в дома се нуждае от лека сезонна грижа.

Филтрите на климатика са първата стъпка. През лятото те са събрали прах и полени. Изплакването и почистването им ще ви осигури по-чист въздух у дома, а работата на уреда ще бъде по-плавна.

Чувате ли необичайни шумове? Втората стъпка е да пуснете климатика на режим на отопление за малко още сега. Има ли прищракване, вибрация или неестествен шум?

Нека специалистът си каже думата! Годишната проверка от специалист гарантира, че компресорът и фреоновият кръг са в оптимално състояние.

Не чакайте първият леден ден

Най-натовареното време за всички сервизни екипи е именно денят, в който живакът на термометъра рязко падне. Тогава телефонните линии прегряват, а времето за реакция може да се удължи.

Ако направите своята проверка или профилактика още през октомври, си осигурявате спокойствие. Знаете, че каквато и метеорологична изненада да ни подготви времето, вашият дом е готов.

Източник: Bosch

Уверете се, че системата отговаря на реалните ви нужди

Домът променя функцията си през годините – понякога детската стая става работен кабинет, друг път е обратно. Преустройваме пространството или прекарваме повече време вкъщи.

За да бъде отоплението наистина ефективно и комфортно е важно уредът да е прецизно оразмерен спрямо квадратурата и височината на помещението, изложението и изолацията, навиците на домакинството – например дали работите от вкъщи и климатикът поддържа постоянна температура през целия ден.

Отопление на повече от една стая – Мултисплит концепцията

Ако живеете в по-голям апартамент или къща, вероятно искате топлина във всяка стая, но без да превръщате фасадата или терасата си в „гора“ от външни тела.

Тук на помощ идват съвременните мултисплит системи . При тях едно мощно външно тяло може да се свърже с няколко вътрешни тела – за дневната, спалнята или детската. Голямото предимство? - всяко помещение запазва своята индивидуалност – можете да настроите различна температура за сън в спалнята и различна за активната дневна зона, поддържайки идеалния микроклимат навсякъде.

Източник: Bosch

Детайлите, които правят ежедневието наистина комфортно

Съвременните уреди за отопление отдавна не са просто „духалки за топъл въздух“. Те са част от интериора и от ежедневния ритъм на семейството. Когато избирате или настройвате климатик е важно да обърнете внимание на няколко неща:

Нивата на шум: За спокойна почивка и сън е от решаващо значение вътрешното тяло да работи почти безшумно.

Интелигентното управление: Възможността за управление през мобилно приложение ви позволява да включите отоплението малко преди да се приберете от разходка или работа.

Равномерното разпределение на въздуха: Качествените клапи и автоматичните режими предотвратяват усещането за „течение“ и създават мека, приятна топлина.

Източник: Bosch

Кога е време да се разделите със стария си климатик?

Понякога, колкото и да поддържаме един стар уред, той отдавна е изживял времето си. Ето как да разберете дали е време за смяна на вашия климатик:

Уредът е на повече от 10-12 години

Изисква все по-чести ремонти и визити от сервиз

Не успява да достигне желаната температура в по-студените дни

Работи шумно и създава дискомфорт.

Ако тук откривате нещо общо с вашия климатик, може би е време да обмислите подмяна. Новите поколения системи използват съвременни технологии с висок енергиен клас (до A+++ при отопление), което осигурява прецизен контрол над температурата и значително по-тиха работа.

Спокойствието, на което заслужавате да разчитате

Когато инвестирате в комфорта на дома си за години напред, гаранцията е не просто документ- тя е обещание за спокойствие и надеждност. Изборът на доказан производител ви дава сигурност, че уредът е тестван при екстремни условия и че имате поддръжка, на която да разчитате.

Източник: Bosch

Допълнително спокойствие за вашия дом от Bosch

За всички домакинства, които планират да подменят стария си уред или да изградят нова система за предстоящия отоплителен сезон, Bosch предоставя специална възможност – удължена гаранция 3+2 години при регистрация на всички модели битови климатици и мултисплит системи .

С това брандът надгражда стандартната сигурност и гарантира, че ще се наслаждавате на топъл, тих и уютен дом без излишни грижи.

Готови ли сте за уютна зима?

Разгледайте участващите модели и се запознайте с пълните условия на кампанията 3+2 години гаранция от Bosch на официалния уебсайт на марката или при оторизираните партньори.