Няма да има "Карибски пирати" с Марго Роби в главната роля

М арго Роби обяви в списание Vanity Fair, че филмът „Карибски пирати“, в който тя е в главната роля, най-вероятно няма да се осъществи, пише Variety.

Presenting our December/January cover star, Margot Robbie.



The two-time Oscar nominee has built a career that redefines what a modern movie star can be. With ‘Babylon’ and ‘Barbie’ on the horizon, she opens up about her story—and Hollywood’s.



