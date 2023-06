Да си направиш собствена държава - каква е историята на Слоуджамастан

М оже би не сте чували за държавата, в която кроксовете са забранени - Слоуджамастан - но тя съществува. "Султанът на Слоуджамастан" е музикант. "Изчерпаха се държавите, затова създадох своя собствена", казва това пред CNN.

Нощем е телевизионен водещ, а през целия си живот се опитва да посети всяка страна по света. След като му остава да посети само една призната от ООН държава, той решава да купи 11,07 акра пуст безводен парцел в калифорнийската пустиня, за да построи нова "държава", кръстена на неговото радиопредаване.

Облечен в най-добрия си костюм и със слънчеви очила, султанът на Слоуджамастан официално обяви независимост от Съединените американски щати в 12:26 ч. на 1 декември 2021 г., като предаваше отделянето на живо от своя правителствен "офис" на открито в Дубландия, столицата на Република Слоуджамастан.

Две години по-късно, и въпреки че султанът на Слоуджамастан е въвел повече от няколко странни закона (например забранил е носенето на кроксове), Републиката също така има всички атрибути на млада национална държава. Тя издава собствени паспорти, издига собствено знаме, печата собствена валута ("дубъл") и има национален химн, който се изпълнява по държавни поводи.

Република Слоуджамастан дори претендира за над 500 регистрирани граждани, а за още 4500 се твърди, че са получили условно одобрение или чакат на опашка за гражданство. Сега, когато Уилямс е на път да изпълни житейската си цел да посети всички държави в света, той кани туристите да посетят Република Слоуджамастан, тъй като планира да създаде най-значимата "микронация" в света.

After visiting all 193 nations recognized by the United Nations, a late-night DJ from San Diego created a micronation in the Californian desert to give himself somewhere new to visit.



He’s declared himself “the Sultan of Slowjamastan.” https://t.co/jujww5Fh9U — CNN (@CNN) June 8, 2023

"Когато не съм по радиото, вероятно пътувам до страна, за която повечето не са чували", каза Уилямс пред CNN малко преди да се отправи на пътуване до Туркменистан - последната страна в списъка му от 193 държави, признати от ООН. "Една от причините да създам Слоуджамастан беше, че след 193 държави исках 194-та!.

Официално наречена "Обединени територии на суверенната нация на Народна република Слоуджамастан", самопровъзгласената "държава" на Уилямс се намира край 78-ия път на щата Калифорния, на два часа и половина път северозападно от Сан Диего. Малкият парцел земя не е нищо повече от пустиня, но Уилямс е издигнал огромен надпис "Добре дошли в Слоуджамастан" до магистралата, построил е граничен контролен пункт и развява цветното знаме на Слоуджамастан над министерския си кабинет, който в момента е отворен за природните стихии.

Уилямс се вдъхновява да създаде собствена държава, след като посещава различни "микронации" - самопровъзгласени територии, често управлявани от ексцентрични лидери - по време на пътуванията си по света.

През август 2021 г. Уилямс посещава Република Молосия - микронация с площ 11,3 хектара в Невада, която обявява независимост от Съединените американски щати през 1998 г., където "Негово превъзходителство президентът Кевин Бо" го развежда лично. Научава за продължаващата "война" на Република Молосия с вече несъществуващата Източна Германия, за това как местната валута ("валора") е обезпечена с тесто за шоколадови бисквити вместо със злато, и си прави снимка и печат в паспорта на "границата" със Съединените щати.

Когато се завръща у дома в Сан Диего, Уилямс веднага започва да крои грандиозни планове за собствена микронация. През октомври 2021 г. той купува парцел земя за 19 000 долара и до декември обявява независимостта на Слоуджамастан.

@slowjamastan government vehicles getting ready to patrol the nation and keep us safe. pic.twitter.com/6H5ZQAhR4k — Kathy (@ksnooki74) June 5, 2023

"През повечето време сме диктатура", казва Уилямс, докато обяснява системата на "управление" на своята република. "От време на време ще провеждаме специални церемонии за гласуване и референдуми. Наскоро позволих на гражданите да гласуват за това какъв да бъде националният ни плод, спорт и дори как да се казва националното ни животно."

Може да изглежда доста парадоксално една "република" да има за свой държавен глава диктаторски султан, но това е смисълът. Пътешествията на Уилямс са го отвели до някои от най-любопитните дестинации в света и той е видял от първа ръка странните култове към личността и противоречията, които съществуват на места като Севернокорейската народнодемократична република.

Уилямс обича да позира за снимки и да прави публични обръщения, облечен в яркозелената си султанска униформа с фалшиви военни награди, златни пагони и тонирани слънчеви очила. Той наема "граничари" и се обгражда с "охрана", когато организира събития в Република Слоуджамастан, и налага списък със забрани, които всички граждани и посетители трябва да спазват, за да избегнат "изгнание". Понастоящем тези забрани включват "крокодилски обувки", "мърморещ рап" и "хора, които поставят краката си на таблото".

Характерът и облеклото на султана на Слоуджамастан е начинът на Уилямс да подчертае абсурдите, които се срещат в политиката и диктатурите, и има дълга опашка от хора, готови да споделят неговия микронационален експеримент. Хората могат да кандидатстват за гражданство и за постове в кабинета чрез уебсайта на Слоуджамастан и той се оказа изключително популярен, като натрупаните заявления наброяват хиляди.

Сега той е отворил границата и за туристи и разказва пред CNN Travel, че сред най-популярните дейности са правенето на селфита пред знака на Слоуджамастан, посещението на площад "Независимост" и търсенето на неуловимия слоуджамастански енот - националното животно.

Следващият му грандиозен план е да събере достатъчно средства, за да построи "мързелива река, ферма за броненосци, заведение за монголско барбекю и, разбира се, гигантска статуя/паметник на Великия водач (мен)".

"Освен това сме домакини на няколко дейности през годината", добавя Уилямс, "включително възможности да си подпечатате паспорта на Слоуджамастани, да се включите в отбелязването на нови държави и дори да се срещнете със султана."

Уилямс казва, че работи за установяване на дипломатически връзки с други държави, а при последните си пътувания е подпечатал паспорта на Слоуджамастан в 16 различни държави, включително Южна Африка, Нова Зеландия, Вануату и Съединените щати.

Той дава да се разбере, че Слоуджамастан технически отговаря на критериите за суверенна национална държава, както е определено в Конвенцията от Монтевидео от 1933 г., която обикновено се цитира като най-доброто определение за държава.

Конвенцията от Монтевидео изисква една държава да има постоянно население, определена територия, правителство и способност да влиза в дипломатически отношения с други държави - все предпоставки, които според Уилямс Република Слоуджамастан е изпълнила.

Следващият етап е султанът да получи признание за отделянето на неговата микронация от Съединените щати, въпреки че това може да е малко пресилено дори за Уилямс.

"Малко съм разочарован да призная, че въпреки имейлите ми до президента Байдън във Facebook, Twitter, Instagram и MySpace, всичките ни съобщения останаха непрочетени", обяснява Уилямс. "Може би са заседнали в папката му за спам. Предполагаме, че е така."