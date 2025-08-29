Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Д жеси Джей отмени предстоящото си турне в САЩ и пренасрочи датите си във Великобритания и Европа, тъй като предстои да се подложи на нова операция, пише Independent.

Певицата, чието истинско име е Джесика Корниш, сподели диагнозата си за рак в ранен стадий през април тази година и се подложи на мастектомия за отстраняване на заболяването, последвана от операция за реконструкция на гърдата.

„За съжаление, трябва да се подложа на втора операция - нищо сериозно, но трябва да стане до края на тази година“, каза 37-годишната певица в изявление.

Джеси Джей: Ракът ми не е изчезнал напълно

Датите за концертите във Великобритания и Европа са отменени за април 2026 г., добавя певицата, а американското турне засега е отложено.

‘Frustrated’ Jessie J cancels US concerts, postpones European tour ahead of second breast cancer surgery https://t.co/WCLWMTeLiE pic.twitter.com/IYFlVkbCDi — New York Post (@nypost) August 28, 2025

„Това е положението и съжалявам“, казва изпълнителката.

Джеси Джей, която има едно дете, премина първата операция през юни, а в началото на този месец разкри, че след интервенцията косопадът й е много интензивен.

Певицата се бори със здравословни проблеми през целия си живот. Като 8-годишна е диагностицирана със сърдечно заболяване, получава лек инсулт на 18 години и почти губи слуха си през 2020 г.

Jessie J Cancels U.S. Tour, Postpones European Dates Ahead of Breast Cancer Surgery: ‘Frustrated & Sad’https://t.co/rAlH0vjphD — billboard (@billboard) August 28, 2025

„Така че, моля, бъдете търпеливи за турнето в САЩ“, казва Джеси Джей на своите 14,2 милиона последователи в Instagram.

„Вие, хора, знаете колко много искам да го направя, но просто не мога. И трябва да бъда реалист“, отбелязва тя.

Джеси Джей получава четири награди MOBO (Music of Black Origin) през 2011 г., включително за най-добър британски изпълнител, най-добър дебют, най-добра песен за Do It Like A Dude и най-добър албум с Who You Are.