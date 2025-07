Чудо! Жена оцеля след нападение от мечка

Ж ена се възстановява от нападение на мечка в Аляска, съобщи People.

Пожарната служба на Анкъридж (AFD) разкри в прессъобщение , че туристката е била спасена от района на Стъкагейн Хайтс, след като е станала жертва на нападение от мечка.

Властите съобщиха, че са получили обаждане на 911 от туристката, „която е съобщила, че е била нападната от мечка и се нуждае от помощ възможно най-скоро“, според съобщението. „Тя съобщи, че не е могла да се измъкне сама поради наранявания, получени при нападението.“

Жената е била спасена от пожарникари и парамедици.

Според ABC News, туристката е дала на полицията указания за точното си местоположение. Дронове са били използвани и за откриването ѝ, преди да бъде транспортирана до болницата с хеликоптер.

Female Hiker Hospitalized After Being Mauled by Bear in Alaska: Report https://t.co/fwtDdo476m

Местната полиция съобщи пред изданието, че жената, чието име не се разкрива, е получила „леки наранявания“ и според съобщенията е в стабилно състояние.

Според съобщение на пожарната служба, в спасителната операция са участвали още полицейското управление на Анкъридж, Бюрото за управление на земите, пожарната служба на JBER от съвместната база Елмендорф-Ричардсън, представители на Департамента по рибарство и дивеч на Аляска и щатските полицаи на Аляска.

„Туристите в района на Анкъридж се насърчават да съобщят плановете си за пътуване с приятели или семейство, преди да се отправят на екскурзия сред природата“, продължава съобщението. „Информацията относно планирания ви маршрут може да бъде безценна, докато се опитваме да ви открием в случай на спешност. За да сте допълнително подготвени, оставете копие от плана си за пътуване под чистачката на предното стъкло!“

A hiker in Anchorage, Alaska, was badly injured after a brown bear attacked her. She managed to call 911 and stayed on the phone until help arrived. @DavidMuir reports. https://t.co/cIv3wD0pgC pic.twitter.com/D8O92ElcQD