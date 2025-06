„Човекът-дракон“ от Китай се оказа изчезналия Денисов човек

У чени потвърдиха, че т.нар. „Човек-дракон“ от Китай всъщност принадлежи към изчезналия вид Денисов човек. Това е първият път, когато почти напълно запазен човешки череп е категорично свързан с този древен хоминин.

Фосилът, датиращ отпреди поне 146 000 години, показва, че денисовците са имали изразен надвежден гребен и мозък с размери, съпоставими с тези на съвременните хора и неандерталците. Нещо повече - лицето им притежавало изненадващо модерни черти, включително деликатни скули и сравнително плоска долна челюст, която не стърчи напред, както е характерно за други древни хоминини и примати.

Масивният размер на черепа подсказва за изключително голямо тяло, което вероятно е подпомагало оцеляването в суровите зими на североизточен Китай.

„Наличието на толкова добре запазен череп ни позволява да сравняваме денисовците с множество други находки, открити на различни места по света“, коментира палеоантропологът Бенс Виола от Университета в Торонто пред National Geographic.

„Това означава, че можем да анализираме телесните им пропорции и да започнем да разбираме адаптациите им към околната среда, включително климатичните условия.“

Въпреки че изолирани кости, приписвани на денисовците, са намирани през последните десетилетия — като например масивна челюстна кост, открита край бреговете на Тайван - никоя от тях не е била толкова цялостна и добре запазена, както „черепът от Харбин“, известен още като „Човека-дракон“.

Първото доказателство за денисовците беше фосил от пръст, открит през 2010 г. в Денисовата пещера в Сибир. Именно оттам произлиза и името на вида. Днес учените разполагат не само с почти цял череп, но и с протеинови данни, които потвърждават идентичността на находката.

„Наистина е вълнуващо, че за първи път имаме генетична информация от почти цял череп на денисовец“, казва Джанет Келсо, компютърен биолог от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Лайпциг, пред списание Nature. „Най-сетне добиваме ясна представа за морфологията на черепа при денисовците.“

През 2021 г. китайски изследователи предизвикаха разгорещени дебати, като обявиха, че са открили череп, който би могъл да принадлежи на непознат дотогава човешки вид. Те го нарекли Homo longi или „Човекът-дракон“, вдъхновени от наименованието на река Лонг Дзян („Драконовата река“), край която е открит фосилът.

Смята се, че черепът е бил скрит от китайски строителен работник в продължение на 85 години. По думите на внука му, находката е направена през 1933 г., по време на строителството на мост над река Лонг Дзян. Работникът го заровил в изоставен кладенец, където останал до своето смъртно признание. През 2018 г. внукът предал черепа на палеонтолога Цян Джи от Университета Хебей GEO в град Шъдзяджуан.

Джи, който е съавтор на оригиналната статия за Homo longi, предполага, че дядото му е открил фосила сам, но никога не е уведомил властите.

След публикацията на Джи, Цяомей Фу от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни в Пекин решава да провери дали черепът споделя някакви древни молекулярни характеристики с други денисовски находки. Екипите на Джи и Фу се опитват да извлекат древна ДНК от т.нар. камениста кост във вътрешното ухо и от прикрепен зъб — места, където ДНК може да се запази дори след 146 000 години. Те не успяват да възстановят пълна ДНК, но извличат 95 древни протеинови последователности.

Една от тези последователности напълно съвпада с протеин от денисовската пръстова кост от Сибир, както и от останки на денисовци, открити в Тибет и Тайван. Според две нови научни публикации в Science и Cell, тази последователност се различава както от тази на неандерталците, така и от съвременните хора — доказателство, че „Човекът-дракон“ най-вероятно е бил денисовец.

„След 15 години най-сетне дадохме лице на Денисовския човек“, казва Фу. „Това е наистина специален момент. Чувствам се изключително щастлива.“

Разбира се, ако откритието бъде официално признато, новият вид ще носи името Homo longi - подобно на нашето Homo sapiens.