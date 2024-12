Нидерландия връща на Мексико череп, инкрустиран с мозайки

Н идерландия върна на Мексико човешки череп, инкрустиран с мозайка, от колекцията на Музея за света, съобщи министърът на образованието, културата и науката Епо Браюнс, цитиран от местни медии.

От 4 октомври 2023 г. Тропическият музей в Амстердам, Музеят за Африка в Берг ен Дал и Етнографският музей в Лайден функционират заедно със Световния музей в Ротердам под едно име: Музей на света (Wereldmuseum).

The Netherlands has returned a human skull inlaid with mosaic from the national collection of the Wereldmuseum to Mexicohttps://t.co/zvUocpqPM3