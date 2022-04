Четири полезни свойства на бананите

А мериканската диетоложка Джули Ъптън посочи четирите основни свойства на бананите, които смята за най-полезни за здравето. Мнението си тя сподели пред изданието Eat This, Not That! (ETNT).

На първо място Ъптън обърна внимание на факта, че бананите са пълни с хранителни вещества. „Един средно голям банан съдържа 110 килокалории, 30 грама въглехидрати и 3 грама чисти фибри“, посочи лекарката. Друга полза от банана е, че един плод съдържа 25 процента от дневната стойност на витамин В и 10 процента от дневната стойност на калий, витамин С и манган.

Източник: iStock

Специалистката припомни още, че бананите нямат мазнини и благодарение на фибрите и въглехидратите са много засищащи. Това е значително предимство за хората, които са на диета. Ъптън цитира изследвания на колеги от Чикаго, които установяват, че дори миризмата на този плод може да намали глада.

Съдържащият се в банана калий (приблизително 400 милиграма) спомага за стабилизиране на кръвното налягане и има положителен ефект върху сърдечната функция, а липсата на натрий в плода прави този ефект още по-забележим.

Ъптън също вярва, че бананът може да подобри настроението, благодарение на витамин В, който е невротрансмитер за "хормоните на щастието" - серотонина и допамина. Диетоложката цитира изследване в списание Psychotherapy and Psychosomatics, което пряко свързва дефицита на витамин В с риска от развитие на депресия.

