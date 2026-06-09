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ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

Редизайнът, който според изданието може да пристигне в рамките на седмици, отразява нарастващото убеждение в компанията, че форматът на чатбот е изиграл ролята си като основен продуктов фокус

9 юни 2026, 17:28
ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат
Източник: БТА

OpenAI подготвя мащабно преработване на ChatGPT, което измества акцента на платформата от разговорен изкуствен интелект към агентски инструменти и възможности за програмиране, съобщава Financial Times. Редизайнът, който според изданието може да пристигне в рамките на седмици, отразява нарастващото убеждение в компанията, че форматът на чатбот е изиграл ролята си като основен продуктов фокус. Вътрешно фразата „чатът е мъртъв“ циркулира като израз на убеждението, че агентите с изкуствен интелект представляват по-ценна в търговско отношение посока.

Обновената платформа ще обедини инструментариума за програмиране Codex заедно с агентските възможности на OpenAI в единно „суперприложение“, чийто унифициран интерфейс се очаква да бъде пуснат първо в уеб и мобилна версия. Codex ще получи повече ресурси и по-видно място в рамките на усилията на OpenAI да намали изоставането от Anthropic, чийто Claude е привлякъл значително внимание от разработчици като агентски модел с възможности за програмиране.

Промяната настъпва, докато OpenAI работи към първично публично предлагане на акции - контекст, който оказва натиск върху компанията да демонстрира приходи от продуктите си, а не само потребителски обем. Монетизационното предизвикателство при чатботовете е познато в цялата индустрия, където високите инфраструктурни разходи и свободно достъпните интерфейси исторически са затруднявали превръщането на широки потребителски бази в надеждни приходи. OpenAI вече е потвърдило, че ChatGPT ще започне да показва реклами на потребителите. Конкретна дата за пускане на преработената платформа не е обявена, като Financial Times посочва срок от няколко седмици.

Източник: БГНЕС    
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