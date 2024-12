Пакетчетата за чай освобождават частици микропластмаса

И спански учени описаха подробно как полимерните пакетчета за чай освобождават милиони нано- и микрочастици пластмаса, докато се запарват, съобщи "Медикъл експрес". Изследването показва за първи път способността на тези частици да се абсорбират от човешките чревни клетки и по този начин да достигнат до кръвния поток и да се разпространят в целия организъм.

Замърсяването с пластмасови отпадъци е основно предизвикателство за околната среда с нарастващи последици за благосъстоянието и здравето на бъдещите поколения. Опаковките за храни са основен източник на замърсяване с микро- и нанопластмаси (MNPLs), а вдишването и поглъщането им са основният начин, по който хората се излагат на тях.

Проучване на Групата по мутагенеза към Катедрата по генетика и микробиология на Автономния университет в Барселона характеризира микро- и нанопластмаси, получени от няколко вида налични в търговската мрежа пакетчета чай. Статията е публикувана в списание Chemosphere.

So even #teabags release millions of #microplastic and #nanoplastic particles into a cup of tea, both the nylon pyramid tea bags & the #PolyLacticAcid plant based tea bags release microplastics, all of which are considered toxic. https://t.co/mzNrMFLAZ4 https://t.co/IgxnqRLot5

Изследователите са забелязали, че когато тези пакетчета чай се използват за приготвяне на инфузия, се отделят огромни количества частици с наноразмери и нановлакнести структури, които са важен източник на излагане на микро- и нанопластмаси.

Използваните за изследването чаени торбички са изработени от полимери найлон-6, полипропилен и целулоза. Изследването показва, че при запарването на чай полипропиленът отделя приблизително 1,2 милиарда частици на милилитър със среден размер 136,7 нанометра. Целулозата отделя около 135 милиона частици на милилитър със среден размер 244 нанометра, а найлон-6 отделя 8,18 милиона частици на милилитър със среден размер 138,4 нанометра.

За характеризиране на различните видове частици в инфузията са използвани набор от съвременни аналитични техники, като сканираща електронна микроскопия, трансмисионна електронна микроскопия, инфрачервена спектроскопия, динамично разсейване на светлината, лазерна доплерова велосиметрия и анализ на проследяването на наночастиците.

tea bags are killing you: they release microplastics and could cause death, says study



scientists found that common tea bag materials, like nylon, cellulose, and polypropylene, release millions of microplastic particles into hot water

these particles can enter your bloodstream… pic.twitter.com/ITaud84oT0