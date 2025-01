Пиенето на зелен чай всеки ден намалява риска от мозъчни лезии при деменция

Н ово проучване свързва пиенето на зелен чай с по-малкото поражения на бялото вещество в мозъка на възрастни японци, което може да осигури известна защита срещу деменция.

Изследователи от институции в цяла Япония обединяват усилията си, за да анализират данни за 8 766 доброволци на възраст над 65 години, събрани в рамките на проучване, проведено между 2016 и 2018 г.

Самооценката на консумацията на зелен чай и кафе е съпоставена със сканирането на мозъка с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), което измерва общия обем на мозъка и характеристиките на пет различни области на мозъка.

Въпреки че тези статистически данни не показват пряка причина и следствие - проучването разглежда само един момент във времето - са направени корекции за фактори, включително възраст, пол, физическа активност и ниво на образование, което предполага солидна връзка между количеството консумиран зелен чай и относителния обем на увреждащите лезии в мозъка.

„Това кръстосано проучване установи значителна връзка между по-малките лезии на бялото мозъчно вещество и по-високата консумация на зелен чай, но не и на кафе, при възрастни хора без деменция, дори след коригиране на объркващите фактори“, пишат изследователите в публикувания документ.

Средно при тези, които пият по три чаши зелен чай на ден, лезиите в бялото вещество са с 3% по-малко в сравнение с тези, които пият по една чаша на ден. При тези, които пиели по седем-осем чаши на ден, лезиите били с 6% по-малко в сравнение с тези, които пиели по една чаша на ден.

